Innsbruck/Kitzbühel - Der „Global Wellness Summit“ wird 2016 zum ersten Mal in Österreich stattfinden. Von 17. bis 19. Oktober werden rund 500 Teilnehmer aus 40 verschiedenen Ländern zur 10. Auflage des internationalen Kongresses nach Kitzbühel kommen. Die Organisatoren gehen bei der Veranstaltung von einem Werbewert von rund 2,8 Mio. Euro aus, teilten sie am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck mit.

Mexico City machte Umsatz von 1,35 Mio. Euro

Beim letztjährigen „Global Wellness Summit“ in Mexico City sei ein Umsatz von rund 1,35 Mio. Euro verzeichnet worden. Rund 2.000 Nächtigungen würden in und rund um Kitzbühel während der Veranstaltung erwartet, meinte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Außerdem sei der Kongress der ideale Ort für Tiroler Vorzeigebetriebe sich zu präsentieren, fügte der Landeshauptmann hinzu. Das Land unterstütze den Kongress mit insgesamt 230.000 Euro aus dem Tourismusförderungsfonds, weitere 70.000 Euro kommen von Wirtschaftskammer und dem Tourismusverein Kitzbühel.

Das heurige Motto lautet „Zurück in die Zukunft“, erklärte Franz Linser, Mitglied des Vorstandes des „Global Wellness Summit“. Den Teilnehmern soll einerseits eine Perspektive auf die Zukunft der Wellness- und Spa-Industrie gegeben und andererseits sollen historische Beiträge zur Branche innerhalb Europas und Österreichs zur Schau gestellt werden. Rund 50 Vorträge sollen bei dem Kongress gehalten werden.

Österreich als fünftgrößter Wellness-Markt der Welt

Laut dem „Global Wellness Institute“ (GWI) rangierte Österreich 2014 auf Platz eins bei den Einnahmen pro Kopf bei Wellnessreisen, und ist somit der fünftgrößte Markt der Welt. Österreichs Wellnesstourismus-Umsatz sei in den vergangenen zwei Jahren um 7,5 Prozent von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf 12,7 Mrd. Euro im Jahr 2015 gewachsen. In Tirol habe der gesamte Wellness-Cluster 461 Mio. Euro Jahresumsatz erwirtschaftet, fügte Platter hinzu. (APA)