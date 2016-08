Von Catharina Oblasser

Kals a. G. – Er ist der größte Nationalpark im Alpenraum, der älteste in Österreich und für viele auch der schönste: Der Nationalpark Hohe Tauern, der etwa zu einem Drittel in Osttirol liegt und sich rund um den höchsten Berg des Staates, den Großglockner, schmiegt. Von den 33 Gemeinden des Bezirks haben zehn einen Anteil am Park.

Auch Landeshauptmann Günther Platter ist vom Nationalpark Hohe Tauern angetan und spricht von einem „Naturjuwel“. Dennoch lässt der touristische Erfolg noch zu wünschen übrig. „Da gibt es noch viel Luft nach oben. Wir können noch mehr erreichen“, erklärt der Landeshauptmann im Rahmen eines Wandertages auf die Berger Alm in Kals. Dort lud er gemeinsam mit Nationalparkdirektor Hermann Stotter und der neuen Marketingkraft Sandra Gutternig zum Pressegespräch.

„Pro Jahr nehmen rund 30.000 Gäste an Veranstaltungen des Nationalparks teil“, erklärt Stotter. Dazu gehören von Rangern geführte Wanderungen ebenso wie ein Besuch im Haus des Wassers im Defereggen. Nicht mitgezählt sind die vielen Wanderer und Bergsteiger, die ohne Nationalpark-Führer die Berge durchstreifen. Für Platter ist klar: „Unser Ziel ist es, in fünf Jahren von diesen 30.000 auf 40.000 Teilnehmer zu kommen.“ Auch die Aufenthaltsdauer der Touristen soll verlängert werden. Dafür stehen neben der Expertise von Sandra Gutternig ab 2017 jährlich 200.000 Euro zur Verfügung.

Gutternig, eine 27-jährige Absolventin des Management Center Innsbruck, spricht von einer langfristigen touristischen Marketingstrategie, an der sie gerade arbeitet. „Dabei ist die enge Vernetzung mit dem Tourismusverband und der Osttirol Werbung nötig“, meint die gebürtige Lienzerin. Ihr Büro hat sie allerdings im Nationalparkhaus in Matrei, und nicht im neuen Tourismushaus in Lienz, wie es sich TVB-Obmann Franz Theurl gewünscht hat.

„Ich werde auch mit den Betrieben sprechen, denn die kennen die Bedürfnisse unserer Gäste am besten“, führt Gutternig weiter aus. Sie will erreichen, dass jeder Osttirol-Besucher zumindest einmal ein Ziel im Nationalpark ansteuert. Von konkreten Maßnahmen wie etwa Paket-Angeboten kann sie noch nichts berichten.

Zeitgleich wird an einer Tourismusstrategie für ganz Osttirol unter dem Motto „Tourismus 2025“ gearbeitet. „Bis dahin sollen die Nächtigungen von derzeit zwei Millionen auf 2,5 Millionen gestiegen sein“, erklärt der Landeshauptmann eines der Ziele.