Von Maria Magdalena Eiterer

Prutz – Das dreiköpfige Team im Prutzer Postamt fiel aus allen Wolken, als im April die Hiobsbotschaft aus Wien eintraf: Das Postamt wird zugesperrt. Der genaue Zeitpunkt war zunächst unklar. „Erst wenn wir einen Postpartner in Prutz gefunden haben“, hieß es aus der Medienstelle der Post in Wien.

Inzwischen steht laut Plakat an der Eingangstüre des Postamtes fest: Am 23. September endet die Geschichte des letzten Postamtes im Obergricht, die Region zählt rund 10.000 Einwohner. Am Montag, 26. September, übernimmt der neue Postpartner in Dorfmitte – Trendshop Sailer – die bisherigen Dienstleistungen. Laut Post werde das Leistungspaket in vollem Umfang angeboten. Beim Postpartner in Pfunds zeigte sich allerdings, dass es Probleme beim Geldverkehr gibt, etwa bei der Auszahlung von Pensionen. Auch Bausparverträge könnten nicht abgeschlossen werden.

Bürgermeister Heinz Kofle­r zeigt sich unzufrieden mit der „Kommunikationspolitik“ des Post-Konzerns: „Ich weiß nur, dass im Juli eine Tagung der Projektkommission der Post stattgefunden hat. Darüber bin ich weder schriftlich noch mündlich informiert worden.“ Es hieß, so Kofler, man melde sich. Die „Meldung“ sei dann in Form eines Plakates – an der Eingangstüre zum Postamt – eingetroffen. „Es ist etwas seltsam, wenn die Bevölkerung vor dem Bürgermeister informiert wird“, ärgerte sich der Dorfchef.

Laut Kathrin Schrammel von der Medienstelle der Post in Wien profitiere die Bevölkerung vom neuen Postpartner dank neuer Öffnungszeiten. „Auch am Samstag können Postgeschäfte erledigt werden.“ Trendshop-Geschäftsführerin Gabi Sailer bestätigte: „Soweit ich weiß, bleibt das Dienstleistungspaket unverändert.“ Bankdienstleistungen und der Bereich Telekommunikation könnten allerdings nicht angeboten werden. „Ich glaube, dass für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden worden ist“, resümiert Sailer.

Kundin Petra Geiger verriet: „Es ist schade, dass das Postamt schließt. Aber mir ist es egal, ob ich zum Postamt oder in den Trendshop gehe.“

Wenn der Postfuchs im September seinen Bau an der Reschenstraße in Prutz verlässt, dann gibt es nur noch Postämter bzw. -filialen in Land­eck, St. Anton, Ischgl und Flirsch. In Kreisen der Postmitarbeiter wird behauptet, letztlich bleibe nur das Postamt in der Bezirksstadt Land­eck übrig. Laut Schrammel sind derartige Spekulationen unbegründet. Ob es weitere Veränderungen in den kommenden Jahren geben wird, wisse sie nicht.