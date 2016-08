Von Nina Werlberger

Innsbruck, St. Johann, Breitenwang, Ankara – Die angespannte Lage in der Türkei lässt auch manche heimische Unternehmen um ihr Türkei-Geschäft bangen. Etliche Tiroler Betriebe haben sich in den vergangenen Jahren am Bosporus engagiert – doch jetzt drohen Terror, Putsch- und Polit-Wirbel die Wirtschaft abzuwürgen. Im Vorjahr haben Tiroler Unternehmen noch Waren im Wert von 113,6 Mio. Euro in die Türkei exportiert. Österreichweit waren es 1,4 Milliarden Euro, ein Plus von 16 % gegenüber dem Jahr zuvor. Mit dem St. Johanner Holzkonzern Egger und der Außerferner Plansee Gruppe haben auch zwei Tiroler Großunternehmen ei- gene Standorte in der Türkei.

Bei Plansee sieht man die Lage vergleichsweise gelassen. Die Türkei ist ein eher kleiner Markt für das Unternehmen. Der weltweit tätige Hersteller von Hochleistungswerkstoffen ist bereits seit einigen Jahrzehnten in der Türkei vertreten und hat zwei Vertriebsgesellschaften mit zehn Mitarbeitern in Istanbul. Auswirkungen des Putschversuchs habe man nicht wirklich zu spüren bekommen, außer dass sich Lieferungen verzögert hätten, sagte Vorstand Karlheinz Wex zur TT. Wegen der herrschenden Verunsicherung erwarte Plansee in der Türkei „kein allzu großes Wachstum in nächster Zeit“. Wex: „Wir können nur abwarten und schauen, was dort passiert.“

Der heimische Holzriese Egger betreibt ein 700-Mitarbeiter-Werk in der Industriestadt Gebze am Marmarameer. Das Kantenwerk Roma Plastik gehört seit 2010 zur Gruppe. Probleme würden die Turbulenzen im Land bislang nicht machen, erklärte Sprecherin Manuela Leitner. „Aktuell verspüren wir dort keinerlei direkte Auswirkungen der politischen Situation, also keine Behinderungen oder Veränderungen auf unser Geschäft.“ Egger will den türkischen Standort in Zukunft allerdings stärker auf Export trimmen. Schon heute würden mehr als zwei Drittel von dort exportiert. Große Erwartungen an das Türkei-Geschäft hat auch Egger nicht. Man gehe von einer „anhaltend flachen Entwicklung aus“.

Die Tiroler Wirtschaft beliefert die Türkei unter anderem mit Hightech-Produkten für die Medizintechnik, mit Chemieerzeugnissen und Geräten für den Anlagen- und Maschinenbau oder die Automotivebranche. Auch die Tiroler Dienstleistungsexporte im Bereich Tourismus sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Vom Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer in Istanbul hieß es zur TT, dass Putschversuch und Ausnahmezustand „die Geschäftswelt bisher kaum betroffen“ hätten. Allerdings würden größere Investitionen teilweise auf Eis gelegt.

Zu den Austro-Firmen, die kräftig in der Türkei investiert haben, zählen etwa Andritz, Do & Co, Mayr-Melnhof, die OMV und RHI. Die Bank Austria ist mit der Privatbank „Yapi Kredi“ vertreten. Mit einem handfesten Türkei-Wirbel ist aktuell die heimische Post konfrontiert. Am Dienstag ist ihr Krach mit der Paket-Tochter Aras Kargo eskaliert. Die Post will ihre Anteile aufstocken, die Türken wollen das aber verhindern und führen „starke anti-österreichische Reaktionen“ und Proteste der Belegschaft ins Treffen. Post-Chef Georg Pölzl nannte dies gestern „blanken Unsinn“; er will an den Türkei-Plänen festhalten und in Kürze in Istanbul einen Logistik-Hub eröffnen.

Österreich ist nach den USA und den Niederlanden der drittgrößte ausländische Investor im Land. Umgekehrt bezieht Österreich insbesondere türkische Textilien, Nahrungsmittel, Maschinen sowie Autos. Generell wachsen dem Land seine wirtschaftlichen Probleme gerade über den Kopf. Für die Ratingagentur Standard & Poor’s ist die Türkei seit Anfang August ein „Hochrisiko“-Land. Das Wachstum hat sich zuletzt praktisch halbiert, die Inflation ist auf rund zehn Prozent angeschwollen und die türkische Lira hat stark abgewertet. Der Tourismus liegt nach den Terroranschlägen der vergangenen Monate brach. Nach Regierungsangaben soll der Putschversuch gegen Präsident Recep Tay­yip Erdogan die Wirtschaft 90 Mrd. Euro gekostet haben.