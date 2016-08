Von Max Strozzi

Innsbruck – Der Immobilienmarkt in Tirol hat erneut kräftig zugelegt. Exakt 5698 Tiroler Immobilien wechselten im ersten Halbjahr 2016 den Besitzer, das bedeutet einen Zuwachs um 15,7 % im Vergleich zum Vorjahr, wie der Immobilienmakler Remax gestern berichtete. Dabei stützt man sich auf eine Auswertung der verbücherten Verkäufe durch den Dienstleister ImmoUnited. Die Halbjahresstatistik täuscht allerdings etwas. Ein Gutteil der Immobilien wechselte nämlich bereits im Vorjahr den Besitzer, als die Ankündigung der Steuerreform viele dazu veranlasste, noch schnell Wohnung, Haus oder Grundstück zu verkaufen, bevor es teurer wird. Weil diese Immobilienverkäufe allerdings erst im ersten Quartal eingetragen wurden, fallen sie unter die diesjährige Statistik. „Dieser Effekt wirkt sich entsprechend positiv auf die Statistik aus“, sagte Remax-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer.

Insgesamt wurden für die knapp 6000 Tiroler Immobilien 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, das sind um 21 % oder 260 Millionen Euro mehr als noch ein Jahr davor. Alleine die vier Top-Verkäufe in Tirol – allesamt in Kitzbühel und Reith bei Kitzbühel – machen in Summe 71 Mio. Euro aus und treiben damit in der Region die Preise für Grund und Boden weiter an – auf selbst für Gutverdienende längst unleistbare Dimensionen.

Über diese Mega-Deals hatte die TT bereits berichtet. So verkaufte eine Erbin der Jacobs-Kaffeedynastie ihre Villa samt 8000-m²-Anwesen für 23,5 Mio. Euro an einen deutschen Industriellen. Auch die damals noch in Hamburg wohnhafte Ex-Frau des deutschen Moderators Johannes B. Kerner gab ihr Haus für 13,5 Mio. Euro an einen belgischen Investor ab. Das 10-Millionen-Haus in Reith schnappte sich eine Vermögensverwaltung mit Sitz in Deutschland. Beim 24-Millionen-Deal handelt es sich um eine neue Villa, die wegen eines Schwarzbaus auch die Staatsanwaltschaft interessiert. Sie wurde bereits Anfang 2015 verkauft. Ende 2015 verschenkte sie der Käufer an seine Kinder, daher scheint sie in der Statistik wieder auf.

Die Liste von Millionären aus dem Ausland, die sich in und um Kitzbühel millionenschwere Immobilien kaufen, ließe sich beliebig fortsetzen: Alleine die BMW-Erben haben zuletzt dreimal in der Gamsstadt zugeschlagen: zwei Häuser und ein Grundstück.

Auch bundesweit wurden im ersten Halbjahr mit 59.500 Immobilienverkäufen um 10 % mehr Deals verbüchert als im ersten Halbjahr 2015. Bezahlt wurden für diese Immobilien insgesamt 13 Mrd. Euro. Der bundesweite Top-Verlauf war ein Hotelkomplex in Wien mit 169 Mio. Euro.