Von Gabriele Starck

Fiss, Sexten – 193 Rinder hat er zu betreuen, und die Sau Sissi mit ihrem Nachwuchs. Werner Gugla ist Hirt­e auf der Schöngampalm im Urgtal. Landwirt ist Werner keiner, sondern Angestellter der Fisse­r Bergbahnen. Im Sommer schaut er aufs Vieh, im Winter am Skilift auf die Touristen. Urlauber sind aber auch an diesem heißen Sommertag vergangenen Montag jede Menge hier – der Unterschied besteht nur im Sportgerät. Anstatt sich nach Forelle aus dem nahegelegenen Urgsee und Kaiserschmarrn in der Alm wieder auf die Skier zu stellen, schnappen sie sich eines der 200 Leih-Mountainbikes aus dem Stadel nebenan und radeln zurück nach Fiss.

Früher seien die Lifte nur an drei Tagen in der Woche gelaufen, jetzt sind sie täglich in Betrieb – elf an der Zahl am Plateau, erzählt Bergbahn-Geschäftsführer Benny Pregenzer. So hat es das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis mit seinem stark auf Familien ausgerichteten Angebot zu einer der stärksten Ganzjahresdestinationen gebracht. Viele Mitarbeiter sind ganzjährig beschäftigt, mit aller zeitlichen Flexibilität, die sie etwa wetter­bedingt fürs Heuen brauchen. Dem Gebiet geb­e das Kontinuität, was wiederum der Qualität guttue, betont Pregenzer. Das Geheimnis ihres Erfolgs – davon sind die Fisser überzeugt – ist, dass die Bahnen in der Hand der Gemeinde sind: So kann jeder Cent des Ertrags wieder ins Skigebiet gesteckt werden. Und keineswegs nur in Lifte. Auch die Arbeit der Bauern wird finanzkräftig unterstützt. Nicht nur die Bewirtschaftung der Hänge, die im Winter als Pisten und im Sommer als Futterquelle fürs Vieh dienen. Auch die Vermarktung der lokalen Produkte wird in Fiss großgeschrieben und den Bauern der Region dafür sogar ein höherer als der marktübliche Preis bezahlt. Investitionsstau ist hier ein Fremdwort. Und an Ideen mangelt es auch nicht. So lassen die Bahnen etwa den Gerste­anbau wieder hoch­leben. 40 Hektar Anbaufläche sind es bereits. Ein Abnehmer wird das Zillertal Bier sein, um mit der Gerste ein Spezialbier zu brauen. „So geht alles Hand in Hand, und alle ziehen am gleichen Strang.“

Der Kirschnerhof von Siegfried Tschurtschenthaler in Sexten im Hochpustertal: Auch der Ortsbauernobmann und TVB-Vize schwört darauf, die Sextener Schmankerln im Ort selbst zu vermarkten. Nicht nur bei den Gästen am eigenen Hof, sondern auch in der Hotellerie und in den Bergbahn-Restaurants. So kommt der Käse – vom Mozza­rella bis zum Bergkäse – aus dem Ort. 57 der 72 landwirtschaftlichen Betriebe in der Gemeinde liefern ihre Milch an die Käsereigenossenschaft Sexten – vier Millionen Liter im Jahr. Die gute Qualität und die Abnahme durch die Gastronomie bescheren den Bauer­n einen Milchpreis von 52 Cent pro Liter. Davon können andere nur träumen. „Kleine Kreisläufe sind unsere Chance“, sagt Tschurtschenthaler.

So greift auch hier in der Südtiroler Gemeinde ein Zahnrad ins andere. Von den Bauern, allesamt Neben­erwerbsbauern, bieten mehr als die Hälfte selbst Gästezimmer an und viele sind zudem bei der Seilbahn angestellt. 340 Mitarbeiter beschäftigt die Drei Zinnen AG, deren 340 Aktionäre alle einheimisch sind, mittlerweile im Winter. Von den Investitionen leben wiederum das Handwerk, der Handel und die Industrie. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort.