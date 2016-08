Landeck – Schnäppchenjäger kommen ebenso auf ihre Rechnung wie Musikfans und alle, die gerne einen unterhaltsamen Abend im Stadtzentrum erleben möchten: Die Kaufleute Landeck-Zams haben abermals keine Mühen gescheut, um am Donnerstag, 25. August, ein attraktives Programm zur 15. Landecker Einkaufsnacht zu bieten.

Die Philosophie zur weit über die Stadtgrenzen hinaus populären Großveranstaltung bringt Werbeleiter Mario Skof auf den Punkt: „Wir wollen Einheimische und Gäste dazu bewegen, lokal und regional einzukaufen.“ Die Kaufleute räumen zwar ein, dass es ein klassisches Einkaufszentrum nicht gibt. Aber die traditionsreiche Handelsstadt biete in Summe weit mehr Produkte und Dienstleistungen als ein Einkaufszentrum. Noch dazu in tirolweit einzigartiger Atmosphäre. Motto der Einkaufsnacht 2016: „Einkaufen, Zammhocken, Feinhaben“.

Wenn es nicht in Strömen regnet, werden bis zu 12.000 Besucher im Laufe des Abends erwartet. „Einige kommen nur auf Schnäppchenjagd, andere treffen sich mit Freunden bei einem Glas Wein“, schildert der Werbeleiter. Landeck profitiere vom Event. „Wenn die Angebote passen, so kann man die Einkaufsnacht mit einem guten Weihnachtssamstag vergleichen“, hob Koordinator Peter Hergel hervor. Um die Bewohner aus nah und fern zum Besuch zu motivieren, brauche man keine Weltstars. „Auch kleinere Acts mit zünftiger Musik sorgen für gute Stimmung in der Innenstadt“, schilderte Hergel. „Inzwischen wissen wir, dass auch Urlaubsgäste sowie Leute aus Südtirol, Vorarlberg und dem Engadin zum Treffpunkt Land­eck kommen.“

Passend zum 15-Jahr-Jubiläum locken heuer 15 Superschnäppchen. Die Geschäftslokale haben bis 22 Uhr geöffnet, es gibt Gewinn- und Geschicklichkeitsspiele, einen Kletterturm sowie eine Mini-Quad-Bahn und Hupfburg für die kleinen Gäste.

„Wir möchten den Zusammenhalt in der Stadt stärken und mit attraktiven Angeboten die Kundenfrequenz steigern“, sagte Kaufleute-Obmann Martin Winkler.

Das Musikprogramm beginnt um 17 Uhr mit der Band H2D2, es folgt die Show von DJ KayCe auf der Bühne beim Kino. Dort versetzen Lions Head ab 22 Uhr die Stadt in Schwingungen. (mme)