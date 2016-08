Verregneter Juli: In den letzten Jahren brachten viele Juli-Monate auch relativ trockenes Wetter. Das war im Juli 2016 deutlich anders. In der österreichweiten Auswertung brachte dieser Juli 30 Prozent mehr Niederschlag als im vieljährigen Mittel. In einigen Regionen gab es sogar mehr als doppelt so viel Regen. In Tirol lag die Niederschlagsabweichung nur 10 Prozent über den Vorjahren. (Monatsrückblick der ZAMG)