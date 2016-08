Innsbruck – Im Herbst erfolgt in Lienz der Startschuss für das neue Mechatronikstudium, das die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und die UMIT Hall gemeinsam anbieten. Bei einer Informationsveranstaltung im Februar hatte Studien­dekan Rudolf Stark auf 40 bis 45 Studenten zum Start gehofft. Doch das sechssemestrige Bachelorstudium, das vom Land Tirol mit 1,5 Millionen Euro jährlich gefördert wird, stößt bisher kaum auf Interesse. Auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung muss Unipressesprecher Uwe Steger einräumen, dass es bisher nur acht Anmeldungen gibt. „Wir sind deswegen aber nicht nervös, weil es bis zum Start ja noch fast zwei Monate sind“, so Steger. Dass Lienz im Gegensatz zum Landecker Bachelorstudium „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“, das bereits zu Beginn überrannt wurde, zum Flop wird, „kann man nicht sagen. Es braucht halt ein bisschen Zeit am Anfang.“ Steger rechnet damit, dass ab Mitte August noch Anmeldungen dazukommen, „weil derzeit noch viele im Urlaub sind“. Wie berichtet, startet das Studium zuerst in der Wirtschaftskammer, 2017 erfolgt die Übersiedlung an den neuen Campus Mechatronik bei der Privaten Höheren Technischen Lehranstalt. (wa)