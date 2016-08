Von Anita Heubacher

Innsbruck – Einnahmen von 601 Millionen Euro stehen Gesamtausgaben von 643 Millionen Euro gegenüber. Diese Bilanz über die vier Landeskrankenhäuser zog gestern der Vorstand der tirol kliniken, Stefan Deflorian. „Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht“, meint er gegenüber der TT. Wie berichtet, wurden die Gehälter des Klinikpersonals angepasst. Letztes Jahr gab es Einmalzahlungen, künftig bessere Grundgehälter. Nachjustiert wird auch beim nicht-ärztlichen Personal. Zudem brauche es mehr Ärzte, weil deren Arbeitszeit per Gesetz beschränkt worden sei, rechnet Deflorian. Dazu kämen Investitionen wie beispielsweise in den Neubau des Kinder- und Herzzentrums an der Innsbrucker Klinik.

Unterm Strich dürfte also das Minus tendenziell auch in den nächsten Jahren größer und nicht kleiner werden.

Ein Kostentreiber sind die Spitalsambulanzen. Hier landen neben den Patienten, die stationär aufgenommen sind, auch noch immer „viel zu viele“ Patienten, die eigentlich nichts an einer Spitalsambulanz verloren hätten. Sie sind keine Notfälle. 1,85 Millionen Ambulanzbesuche wurden letztes Jahr verzeichnet, 1,92 Millionen waren es im Jahr zuvor. „Wir sind schon froh, dass wir überhaupt einen Rückgang haben“, erklärt Deflorian. Die Zahl der Ambulanzbesuche zu halbieren, sei ein Ziel, das nur über viele Jahre zu erreichen sei.

Österreich ist eines der wenigen Länder, wo der Patient und nicht der Arzt entscheidet, ob es eine Spitalsambulanz braucht oder nicht. Der klare Vorteil aus Sicht des Patienten: Spitalsambulanzen sind oft rund um die Uhr besetzt, auch am Wochenende, und es sind hochgradig spezialisierte Ärzte am Werk. Der Nachteil aus Sicht der Spitäler und der Allgemeinheit: Einen Bienenstich oder einen Hexenschuss in der Spitalsambulanz behandeln zu lassen, kostet ungleich mehr als beim niedergelassenen Arzt.

Ohne Überweisung keine Behandlung in der Spitals­ambulanz. Das hielte Deflorian für sinnvoll. „Es braucht ein Steuerungselement. Da müsste die Bundespolitik endlich handeln.“ Um die Patienten von den Spitalsambulanzen fernzuhalten, hatte der Bund einst Ambulanzgebühren und fast ebenso viele Befreiungen davon ersonnen. „Das hat außer Verwaltungsaufwand nichts gebracht.“

Einsparpotenzial vermutet Deflorian neben den Ambulanzen auch bei einer Schwerpunktsetzung in der Spitalslandschaft. In Tirol sei da schon viel passiert. „Aber mir fehlt der Überblick über die Leistungen in den Bezirkskrankenhäusern.“ Den hätte der Gesundheitslandesrat.