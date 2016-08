Von Gabriele Starck

Sexten, Comelico – Es war ein jahrelanges Tauziehen um die Skiverbindung zwischen dem Helm in Innichen und der Rotwand in Sexten. Das Dorf war gespalten, die Wogen gingen hoch. Seit zwei Jahren nun steht die Liftverbindung, und die Seilbahner der „Drei Zinnen AG“ strahlen. Um 47 Prozent seien die Umsätze seither gestiegen, sagt Marketingleiter Alfred Prenn. Um 12 Prozent die Zahl der Nächtigungen. Die Investitionen in der Region seien angeschoben worden. „Es herrscht Aufbruchsstimmung, alle sind wieder eins“, meint Geschäftsführer Mark Winkler.

Für ihn ist dieser Erfolg auch ein Grund, dass die Liftverbindung mit dem Thurntaler-Skigebiet in Sillian wieder aktuell geworden ist. Seit 16 Jahren gebe es die Idee einer „Erlebniswelt Dolomiten“ und bereits eine gleichnamige Gesellschaft. Doch es bewegte sich wenig. Auch wegen der Vorbehalte auf Südtiroler Seite, gibt Mark Winkler zu. „Da drüben in Osttirol ist es günstiger“, lautete einer, der vor allem von Privatzimmervermietern kam. Doch inzwischen hätten die Bedenken gegen die seilbahntechnische Grenzüberschreitung dank der allgemeinen Aufbruchsstimmung abgenommen. Dennoch will Winkler noch nicht von einem Projekt sprechen. Es gebe den gemeinsamen Wunsch und einen entsprechenden Beschluss der Skigebiete. Doch bevor konkret geplant wird, müsse man zuerst mit den rund 100 Grundbesitzern sprechen und einen Konsens erzielen, betont Winkler. Das laufe derzeit.

Zuvor verlängert die „Drei Zinnen AG“ zudem ihre Anlagen in die Nachbargemeinde Comelico, wo sie bereits die zwei schwer defizitären Lifte der Gemeinde gekauft hat. Die Vergrößerung des Skigebiets durch die Verbindung sehen die Südtiroler aber zugleich als Entwicklungshilfe für Comelico und die Provinz Belluno. Die hat 2900 Einwohner und 2500 Wohnungen. Von denen sind die Hälfte Zweitwohnsitze – besetzt nur vier Wochen im Sommer, zu Weihnachten und vielleicht noch ein paar Tage im Fasching. Im Rest des Jahres rührt sich hier nichts. Die Fensterläden bleiben zu, niemand investiert, die kommunale Infrastruktur geht zugrunde. Die Bewohner pendeln ins Pustertal zum Arbeiten. Dementsprechend setzt Comelico auf die Wende mit Hilfe der Südtiroler. Winkler: „Die Stimmung ist vorsichtig positiv. Viele denken daran, jetzt wieder in ihren Ort zu investieren.“