Von Max Strozzi

Völs – Ein Studentenheim, das sich über drei Baukörper erstreckt, dazu eine Tiefgarage mit 250 Parkplätzen, ein Hotel mit 70 Zimmern und ein Gebäude, in dem sich vom Lebensmittelhändler über ein Café bis zum Gesundheitszentrum einige Branchen ansiedeln würden. Diese Pläne schweben Arthur Bellutti (Bellutti-Planen) vor, der auf dem sogenannten „Wopfner Areal“ in Völs, im Gewerbegebiet südlich des Einkaufszentrums Cyta, mit seiner Immobilienfirma lieber heute als morgen den Komplex mit insgesamt fünf Gebäuden und einer Gesamtnutzfläche von 20.000 m² umsetzen möchte. Die Investitionssumme würde sich auf 45 Millionen Euro belaufen, rund 100 neue Jobs würden entstehen, meint er. Auch die Integration einer Kinderbetreuungseinrichtung sei möglich.

Ein Großteil des Grundstücks gehört ihm selbst, ein anderer Teil zwei Privatpersonen, die laut Belluti bei dem Projekt „mitziehen“ würden. „Ich stehe Gewehr bei Fuß, die Finanzierung hätte ich beisammen“, sagt Bellutti. „Westend Five“ hat der Unternehmer das Zentrum getauft und das hat auch seinen Grund: Das Viertel würde direkt an der Endstation der von Innsbruck aus geführten, neuen Regionalbahnlinie 5 entstehen, die bis 2020 fertiggestellt werden soll. Damit, so Bellutti, wäre sowohl eine Anbindung an die Landeshauptstadt als auch an den Flughafen gesichert.

Der Völser Bürgermeister Erich Ruetz (ÖVP) steht dem Vorhaben derzeit allerdings eher reserviert gegenüber, wie er gegenüber der TT einräumt. „Ich bin noch sehr zurückhaltend, das Ganze ist noch nicht ausgereift“, sagt er. Es habe bisher „im Bauausschuss ein paar Gespräche gegeben, mehr aber auch nicht“.

Vergangenen Dezember habe er das Projekt dem Völser Bauausschuss präsentiert, schildert Bellutti. „Der Genehmigungsprozess ist aber wider Erwarten ins Stocken geraten“, kritisiert er. Nachdem in dem als Gewerbegebiet ausgewiesenen Areal künftig auch Studenten wohnen sollen, habe er die Widmungsänderung in Mischgebiet beantragt, warte aber bisher vergeblich auf die Umwidmung. „Ich verstehe nicht, was dagegen sprechen sollte. Wenn man Wohnraum für Studenten schafft, mildert man gleichzeitig auch die Wohnungsnot der anderen“, argumentiert er. Betrieben würde das Wohnheim von „The FIZZ“, das bereits zahlreiche Studentenwohnheime mit insgesamt mehr als 8000 Zimmern führt. Ein Zehnjahresvertrag mit dem Betreiber sei laut Bellutti bereits fixiert worden. „Wir haben pro Student 24 m² Nutzfläche plus 10 m² Allgemeinfläche kalkuliert“, rechnet Bellutti vor. Der Gemeinde Völs würde sich mit dem gesamten Projekt zudem die Chance eröffnen, als Standort für junge Menschen in der Ausbildung noch attraktiver zu werden, argumentiert er. Der Gemeinde würden auch keine zusätzlichen Kosten für die neue Infrastruktur entstehen. Das angrenzende Hotel würde als ein „leistbares Design-Hotel“ geführt. Ob es die Bellutti-Gruppe selbst oder eine Hotelkette betreiben würde, sei noch offen.

Die Vorstellungen der Gemeinde Völs und des Projektwerbers würden sich derzeit allerdings unterscheiden, sagt Bürgermeister Ruetz, ohne ins Detail zu gehen. Fest stehe aber: „Es braucht eine Widmung seitens der Gemeinde – ohne Widmung wird’s nichts werden“, so der Ortschef.