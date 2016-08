Von Walter Zwicknagl

Alpbach – Mehr als ein Job war für den Alpbacher Peter Hausberger seine Arbeit als Geschäftsführer der Alpbacher Bergbahn, die vor 55 Jahren von Seilbahnpionieren im wahrsten Sinne des Wortes aus der Taufe gehoben wurde. „32 Jahre durfte ich die Geschichte dieses Skigebietes mitgestalten, ab November ist für mich jedenfalls in dieser Funktion Schluss“, sagt der drahtige Seilbahner, dessen Nachfolger Reinhard Wieser ist. Und viel kann Hausberger, der so leicht nicht aus der Ruhe zu bringen ist, erzählen.

„20 Jahre war ich bei Hansjörg Lederer Zimmermann, machte die Zimmermeisterprüfung und konnte mich am Bau und dann im Bauzeichnerbüro bewähren“, sagt er in einem Rückblick. Und immer noch läuft es ihm kalt über den Rücken, wenn er an die Modernisierungswelle der Bahn im Jahre 1988 denkt. Damals wurden die Sessellifte der 1. und 2. Sektion auf das Wiedersbergerhorn durch eine moderne Sechsergondelbahn ersetzt. Das war schon von Beginn an kein leichter Akt. Auch der Bau des Schleppliftes Hornlift 2000 stand an. „Hansjörg Lederer und ich haben da eine Bürgschaft in der Höhe von elf Millionen Schilling übernommen. Gottlob ging alles gut. Meiner Frau habe ich das aber lange nicht gebeichtet“, erzählt er mit einem Lacher. Geplant war auch der Bau des Sonnenliftes zur Hanslettalpe im Zillertal. „Mit den Grundeigentümern war alles geregelt, dann gab es aber Zoff in der Gemeinde Hart. Dabei hatten wir den Lift schon bestellt. Das Gesamtvolumen lag bei 130 Millionen Schilling, sieben Millionen hätte der Sonnenlift gekostet. Die Firma war aber fair und hat anstandslos den Rückzug von diesem Auftrag akzeptiert“, berichtet der Seilbahnexperte. Mit einem Schmunzeln erzählt er auch von einer Strafe in der Höhe von 1000 Schilling, weil mit dem Hornlift die Bezirksgrenze um 50 Meter überschritten worden war.

Schwierig war seinerzeit die Überbauung der Alpbacher Ache. „Einzigartig bis dahin war die erste Überbauung öffentlichen Gutes durch eine Seilbahn“, ist in einer Festschrift, in denen man die vergangenen 55 Jahre der Bergbahn Revue passieren lässt, zu lesen. „Da gab es in Innsbruck keine Chance auf grünes Licht. Dann habe ich mich hingesetzt, habe das Projekt gezeichnet und bin damit nach Wien gefahren. Und von dort gab es dann die Genehmigung“, sagt Peter Hausberger nicht ohne Genugtuung. Seine Zeichnung hat er heute eingerahmt. Auch in Sachen Kunstschnee machte er so seine Erfahrungen. Da habe es viel Überzeugungsarbeit gebraucht, bis der erste Beschneiungsteich mit einem Fassungsvermögen von 2700 Kubikmetern gebaut werden konnte. Heute rede man von 130.000 Kubikmetern. Früher war immer die Rede von einer Ausbesserungsbeschneiung. Die Hydranten standen in einem Abstand von 100 Metern, nun liegt der Abstand bei 25 Metern. „In meiner Zeit als Geschäftsführer wurden alle Liftanlagen ausgetauscht, manche sogar zweimal“, zeigt er auf.

In seine Ära fiel auch die Übernahme der Reither Kogelbahn. „Eigentlich haben wir damit Betten eingekauft. Denn Gäste sind das Futter für die Bergbahn“, sinniert Hausberger. Seit 2004 gehört auch die Kramsacher Bergbahn zum Liftrevier. „Das geschah mit dem Gedanken, dass wir eine Region bilden“, setzt er nach.

Mehr als zehn Jahre brauchte es, dass die Liftverbindung mit der Wildschönau Realität wurde. „Zuerst signalisierte die Raumplanung, dass das Projekt genehmigungsfähig wäre, dann war Feuer am Dach“, erinnert sich der 67-jährige Seilbahner. Ein Umsatzsprung von 33 Prozent brauche keine weitere Erklärung. Das Projekt Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau habe jedenfalls gegriffen. Für die Zukunft hofft er, dass „Erlebnis am Berg“ in den Sommermonaten zu neuen Höhen aufsteigt. Einen Schritt dazu hat er mit der Einrichtung „Lauserland“ gesetzt.