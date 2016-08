Von Helmut Mittermayr

Ehrwald – „Liquidiert, nicht insolvent.“ Diese gar nicht so kleine Unterscheidung ist Geschäftsführer Lukas Bühler sehr wichtig. Die Firma Zugspitzbau hatte Ende Mai in Ehrwald ihren Betrieb eingestellt. 35 Arbeitnehmer waren betroffen (die TT berichtete). Kurzzeitig war zu dieser Zeit auch eine Insolvenz samt Konkurs als Denkmuster im Raum gestanden. Die Gesellschafter Mayer und Bühler hatten sich dann aber nach ausführlicher Diskussion aus Verantwortung zur Region für eine reine Betriebseinstellung entschieden. Das bedeutete vor allem eines: Die lokalen Gläubiger blieben nicht auf ihren Forderungen sitzen, sie wurden beglichen. Nach intensiven Verhandlungen mit den betroffenen Banken hieß es für die beiden Gesellschafterfamilien vorerst noch einmal, Geld in die Hand zu nehmen. „Alle Kleingläubiger haben zu 100 Prozent ihr Geld bekommen“, erklärt Lukas Bühler gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Nun gehe es an die Verwertung der Vermögensgegenstände, Eintreibung eigener Außenstände und vieles mehr. Der Prozess der Liquidation könne noch Jahre dauern, wobei GF Bühler hofft, ihn doch zeitnah abwickeln zu können. 2011 waren die Gesellschafter selbst erst ins Baugeschäft eingestiegen. Sie hatten eine insolvente Ehrwalder Baufirma aufgefangen, mussten sechs Jahre später aber aufgeben.