Von Agnes Dorn

Haiming – „Es ist die Finalisierung dessen, was wir vor eineinhalb Jahren begonnen haben“, rechtfertigt Bürgermeister Josef Leitner, warum er die übliche Vorbesprechung zur Gemeinderatssitzung gerade dieses Mal nicht für nötig gehalten hatte. Dass vor der Beschlussfassung keine Zeit mehr blieb, den Umweltbericht zu besprechen, stieß zumindest den Vertretern der Grünen Liste ein wenig sauer auf. Denn der liegt nun nach erfolgter Vorprüfung durch die Landesregierung vor und segnet mit einigen Bedingungen die notwendige Raumordnungskonzeptänderung als umweltverträglich ab.

„Es wird nur so viel umgewidmet, wie die Firma Handl braucht“, räumt Bürgermeister Josef Leitner Bedenken der grünen Gemeinderätin Claudia Melmer aus dem Weg. Ab Donnerstag liegt der öffentlich einsehbare Umweltbericht sechs Wochen lang auf.

Die Oberland-Stromleitung wurde bereits zum Rand des Grundstücks hin ver- und auf 56 Meter höhergelegt und ermöglicht nun auch eine geringfügige Unterbauung. Andere Bedingungen des Umweltberichts müssen dagegen noch umgesetzt werden, wie Raumplaner Andreas Mark in der Gemeinderatssitzung erörterte. So müssen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden, wie die Verlegung des Feuchtbiotops, der Trockenwiesen und der Wälle. Die Firma Handl hätte aber auch die Möglichkeit, sich zum Quadratmeterpreis von 1,30 bis 1,50 Euro von der Ausgleichsmaßnahme freizukaufen. „Ein finanzieller Ausgleich ist das denkbar Ungünstigste, weil das Geld nach Wien wandert und davon haben wir nichts“, hofft Leitner, dass das Geld in der Gemeinde bleibt und damit Aufforstungen finanziert werden können.

Auch von Seiten des Unternehmens wird viel Wert auf die Ausgleichsmaßnahmen gelegt, wie Geschäftsführer Christian Handl betont: „Deshalb haben wir von Beginn an mit einem professionellen Planer von Revital zusammengearbeitet. Wir werden unter anderem 3,7 Hektar Wald wiederaufforsten und das Feuchtbiotop, das sich derzeit noch im hinteren Bereich der Fläche befindet, am Areal selbst wieder errichten.“

In 45 Metern Entfernung zur Bundesstraße wird in mehreren Bauphasen ein vom Architekturbüro ATP geplanter mehrstufiger Gebäudekomplex errichtet werden, der nach Norden hin höchstens 14 bis 18,5 Meter Höhe erreichen wird und laut Bebauungsplan nach Süden in weiteren drei Baustufen bis auf 30 Meter Höhe aufsteigen wird.

Die Verträge sind abgewickelt, nun fehlen noch die gewerberechtliche und die naturschutzrechtliche Verhandlung, dann sollte im Herbst mit dem Bau begonnen werden können, wie Handl hofft: „Die insgesamt 60.000 Quadratmeter Produktionsfläche werden in den nächsten zwanzig Jahren sukzessive bebaut. Immerhin bedeutet der neue Standort in Haiming eine Verdoppelung von dem, was wir heute tun. Die vierte Baustufe wird somit erst bei Bedarf erfolgen.“