Von Helmut Mittermayr

Lermoos, Ehrwald, Innsbruck – Am kommenden Montag, den 22. August, wird Gerhard Föger, der Abteilungsvorstand Tourismus beim Land Tirol, persönlich ins Zwischentoren kommen, um Vorstand und Aufsichtsrat des Tourismusverbandes Tiroler Zugspitzarena Rede und Antwort zu stehen. Ein einziges Thema wird dabei vorrangig behandelt werden. Nämlich, dass im zehnköpfigen Vorstand nur der Obmann und seine beiden Stellvertreter stimmberechtigt sind, sonst niemand. Das sagt das Tourismusgesetz aus dem Jahr 2006. Alle 33 Tiroler Tourismusverbände haben sich seither an diese Bestimmungen gehalten, nur nicht die Zugspitzarena. Dort war durch den Fusionsvertrag von 2004 geregelt, dass aus allen sieben Gemeinden des Gebietes ein oder zwei Vertreter in den Vorstand kooptiert werden – mit Stimmrecht. Nach einer Abstimmungsniederlage des Obmannes (die TT berichtete) war von ihm jetzt das Land angerufen worden, ob das überhaupt rechtens sei. Das Land verneinte.

Die Tiroler Tageszeitung wollte nun von Gerhard Föger wissen, warum das Land so lange das rechtswidrige Treiben duldete. Tirols Tourismuschef erklärt, dass sich immer alle Vorstandsbeschlüsse der Zugspitzarena auf dem Radar seiner Abteilung befunden hätten. „Wir haben einfach geschaut, wie die drei wirklich Stimmberechtigten votiert haben. Und nie haben die Kooptierten anders entschieden, sodass es zu einer Änderung gekommen wäre. Also konnte alles belassen werden. Die Kooptierten hatten immer nur ein Quasi-Abstimmungsrecht“, erklärt Föger das Wegschauen des Landes um des lieben Friedens willen. Da nun aber erstmals das Gegenteil eintrat – die Kooptierten stimmten mehrheitlich anders als Obmann Fasser und seine Stellvertreter –, musste das Land laut Föger eingreifen und den Standortbeschluss für das neue Regionsbüro für rechtswidrig erklären. Die Problematik sei überhaupt schon lange bekannt gewesen, auch unter Vorgängerobmann Oberreiter, so Föger weiter. Ein kleiner Widerspruch – auf die TT-Frage, warum dann der anwesende Tourismusvertreter des Landes bei der letzten Generalversammlung vor zwei Jahren nicht die Fortsetzung der Dauerrechtswidrigkeit durch die Aufklärung aller beendet habe, sagt Föger: „Wir konnten ja nicht wissen, dass die Kooptierten auch ein Stimmrecht haben.“