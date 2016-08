Von Catharina Oblasser

Lienz – Einmal kurz zum Einkaufen oder die Kinder von der Schule abholen: Dafür wurden Elektroautos bisher hauptsächlich gebraucht. Grund: Die meisten haben nur eine Reichweite von 130 bis 160 Kilometern. Dann müssen sie wieder an die Steckdose.

Da es in Zukunft voraussichtlich immer mehr E-Auto-Besitzer geben wird, soll diesen auch die Urlaubsreise damit ermöglicht werden. Sprich: Es braucht ein flächendeckendes Netz an Stromtankstellen. Dieses Ziel hat sich die Tiwag an die Fahnen geheftet, berichtet Vorstand Erich Entstrasser in Lienz. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Elisabeth Blanik stellte er die neue Ladesäule für E-Autos und E-Fahrräder beim Brauereigasthof vor.

„In ganz Tirol gibt es 23 solche Tankstellen der Tiwag, jeweils mit mehreren Ladepunkten, die sich gleichzeitig benutzen lassen. Insgesamt kommen wir damit auf etwa 100 Ladepunkte im Land“, erklärt Entstrasser. Touristen mit Elektroautos seien meist sehr gut informiert und vernetzt. Auf eigenen Webseiten könne man sich alle Stromtankstellen des jeweiligen Urlaubslandes herunterladen.

In Osttirol ist jene in Lienz die dritte Tiwag-Tankstelle nach jener beim Gemeindeamt in St. Jakob und jener in der Tiefgarage von Virgen. Verhandlungen mit anderen Gemeinden laufen. An einigen Standorten, wie der Lienzer Innenstadt, wird die E-Mobilität von anderen Anbietern bereitgestellt. „Auch beim neuen Hallenbad werden wir eine E-Tankstelle errichten“, erklärt Blanik.

Beim Brauereigasthof dürfen nicht nur Tiwag-Kunden tanken. „Die Ladesäule ist öffentlich zugänglich. Gezahlt werden kann mit einer Tiwag-Karte oder auch per Handy“, sagt Entstrasser. Eine Stunde Laden kostet vier Euro. Nach etwa einer Stunde sei sein kleines E-Auto für 50 Kilometer aufgetankt, sagt Brauerei-Wirt Artur Wieser, der selbst einen E-Renault fährt. Ist eine Tanksäule einmal defekt, so ergeht eine Meldung per Funk an die Tiwag, die dann einen Monteur hinschickt.

In Zukunft will der Stromriese in ganz Tirol flächen­deckend E-Mobilität anbieten. „Ladesäulen errichten wir entlang von Durchzugsrouten, in Ballungsräumen und in Tourismusorten“, sagt Entstrasser. Ein Beispiel ist die Ladestation im Kühtai: Während die Autobesitzer Ski fahren, lädt ihr E-Fahrzeug an der Stromtankstelle.