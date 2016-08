Von Eva-Maria Fankhauser

Weerberg, Stans – Sie sind klein, liegen quasi vor der Haustür und gelten als Paradies für kleine Kinder, die das Skifahren erlernen wollen. Die Rede ist von den Miniskigebieten am Weerberg und in Stans.

Doch das große Geld ist damit nicht zu machen , wie etwa die Privatbesitzerin der Schwannerlifte am Weerberg weiß. „Eigentlich müsste ich 30 Euro für eine Tageskarte verlangen, aber das geht natürlich nicht“, erklärt Theresia Streiter. Das weiß auch der Geschäftsführer des zweiten Kleinstskigebietes Hüttegglift am Weerberg, Alois Leitner, nur zu gut: „Wir erhalten zwar Unterstützungen seitens des Landes und des TVB, aber wir kämpfen ums Überleben.“ Eine große finanzielle Stütze bildet für ihn die Gemeinde Weerberg, die auch Anteile an der Skiliftgesellschaft hält. Man sei stark auf die Gemeinde und deren Hilfe angewiesen, denn „ein Winter wie letztes Jahr ist tödlich für uns“. Der Andrang sei laut Leitner generell eher rückläufig, auch wenn das familienfreundliche Skigebiet nicht nur Urlaubsgäste anlockt, sondern auch viele Einheimische. Die Tageskartenpreise von 20 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder sowie die Punktekarte, die pro Liftfahrt eingesetzt wird, seien keine Goldgrube. Vor allem bei größeren Investitionen wie bei der kürzlich getätigten Sanierung des Speicherteiches fehl­e es an Mitteln. „Wir wussten nicht, woher wir das Geld nehmen sollen. Da ist uns die Gemeinde eingesprungen. Die hofft wiederum auf Hilfe seitens des TVB“, erklärt Leitner. Für BM Gerhard Angerer sind die Skigebiete wichtige Bestandteile der Gemeinde, aber zugleich ein Fass ohne Boden. „Der Hüttegglift könnt­e das nicht stemmen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange das noch so geht. Immerhin haben wir auch anderswo Investitions­bedarf, wie bei den massiv desolaten Sportstätten“, betont Angerer. Er sieht den Tourismusverband Silberregion Karwendel in der Pflicht, den Miniski­gebieten mehr unter die Arme zu g­reifen.

„Anstatt jährlich Subventionen reinzubuttern, kümmern wir uns lieber um die Kinderskikurse und sorgen somit für zahlende Kunden und Umsatz“, erklärt TVB-Chef Markus Schmidt. Fünf Euro pro Kind pro Tag würden dadurch laut Angerer in die Liftkassa gespült – zu wenig, um damit den Betrieb und Investitionen finanzieren zu können. „Mir fehlt die aktive Hilfe des Tourismusverbandes. Sie stellen lieber Bänke auf, anstatt zu sehen, dass die Skilifte wichtig für die Region sind und erhalten werden müssen“, ärgert sich der Ortschef.

Skiliftbetreiberin Streiter ist mit der Unterstützung des TVB zufrieden, wünscht sich jedoch eine andere Verteilung von Fördermitteln der öffentlichen Hand, sodass nicht nur Investitionen der Kleinstskigebiete gefördert werden, denn „das größere Problem sind ja die laufenden Betriebskosten und Betreuung“.

In Stans laufe laut BM Michae­l Huber alles wie am Schnürchen: „Wir haben das vor einigen Jahren klar definiert. Der Betreiber Travel Europe erhält von uns ein jährliches Betreiber-Entgelt und den Rest muss er selbst stemmen.“ Rund 28.000 Euro fließen so jährlich an den Betreiber. Dafür dürfe die Gemeinde aber auch bei der Preisgestaltung mitreden. „Das ist optimal. Die Kinder sind dort aufgehoben, an der frischen Luft und erlernen das Skifahren“, sagt der Ortschef.