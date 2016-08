Von Alexander Paschinger

Ötztal – „Sicher ist es auch die politische Lage und die Sache mit der Fliegerei“, weiß der Obmann des Ötztal Tourismus, Bernhard Riml. „Das ist aber nur eine kurzfristige Angelegenheit“, betont sein Tourismus-Direktor, Oliver Schwarz, „wir legen extremen Wert auf das Angebot, das wir konsequent weiterentwickeln.“ Und so können die Ötztaler zur Halbzeit der Sommersaison mit einem neuen Nächtigungsrekord aufwarten: Von Mai bis Ende Juli wurden 487.711 Übernachtungen gezählt, um 42.403 oder 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr. „Und das Schöne ist, dass alle Orte ein sattes Plus melden“, freut sich Schwarz. Die größten Zuwächse gab es bei den Gästen aus Deutschland (+14 Prozent) und Österreich (+17 Prozent).

Riml beobachtet „sehr viele junge Leute beim Wandern“ und auch „die Anstrengungen beim Mountainbiken haben sich ausgezahlt“. Dazu kommt der Radweg, der erst heuer wieder verlängert wurde und in seiner Endausbaustufe den Inntal-Radweg mit Zwieselstein verbinden sollte. „1,5 Millionen haben wir da hineingesteckt“, so Schwarz, 30 Mann bauen permanent Trails an der Sölder „Bike Republic“. Schwarz freut sich besonders über die Entwicklung der ÖtztalCard und der ÖtztalPremiumCard: „Wer kann schon so vieles anbieten – wie die Area 47, den Aqua Dome, die Hohe Mut, das Ice-Q, das Motorrad-Museum am Timmelsjoch“, zählt der Tourismus-Direktor „kleine und große Perlen im Tal“ auf. Dazu kommen noch die Neuheiten in Umhausen mit Greifvogelpark und dem Stuibenfallweg. „Qualität und Angebot setzen sich durch“, so Schwarz, der auf Anstrengungen in Richtung eines Kletterzentrums in Längenfeld und Golfplatz in Sautens verweist.

Der TVB-Obmann betont den Faktor Wertschöpfung: „Die lässt oft zu wünschen übrig. Wir haben zwar ein gutes Angebot, aber kein Selbstbewusstsein beim Preis“, blickt Riml über das Timmelsjoch Richtung Süden: „Die haben andere Preise, die lachen uns fast schon aus.“