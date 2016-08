Von Angela Dähling

Achenkirch – Es hat schon heißere und beständigere Sommer am Achensee gegeben. Aber dem Gästeansturm tat das heuer keinen Abbruch. Allein der Juli bescherte der Achenseeregion ein Plus von 7,59 Prozent (15.180 Nächtigungen). Und mit einem Gesamtplus von 5,1 Prozent (22.070 Nächtigungen) gegenüber dem Zeitraum Mai bis Juli 2014 startete die Region in die zweite Sommerhälfte.

Und das, obwohl sich die Bettenanzahl am Achensee in den letzten zehn Jahren praktisch nicht verändert hat und bei rund 10.000 liegt. „Die Zahl der Privatzimmervermieter ist auch bei uns rückläufig und so gab es Umbaute­n zu Ferienwohnungen“, schildert TVB-Geschäftsführer Martin Tschoner. Doch am Achensee haben hochpreisige Beherberger die Nase vorn. Laut Tschoner befinden sich 43 % aller Betten in der Kategorie vier bis fünf Sterne und machen 52 % der Nächtigungen aus. Zum Vergleich: In Mayrhofen haben 93 % der Beherberger unter 30 Betten und zählen damit eben nicht zu dieser Kategorie. So kommt man am Achensee daher auch im Jahr auf einen durchschnittlichen Umsatz von 12.200 Euro pro Gästebett, wie eine rund drei Jahre alte Erhebung zeigt.

Laut Tschoner trage die Zusammenarbeit aller Leistungsträger, darunter die Achenseeschiffahrt und die Bergbahnen, neben den Beherbergern, die in jeder Kategorie auf Qualität setzen, zum Erfolg bei. „Bei den Gästen punkten wir mit der Kombination aus Berg und See, das ist unser großes Plus. Die Vielfalt macht es aus. Hinzu kommen die gute Erreichbarkeit und dass wir eine Ganzjahresdestination sind“, schildert Tschoner weiter.

Zu vollen Betten trügen auch die besonderen Veranstaltungen bei. Der Achenseelauf und der Karwendelmarsch seien darunter die Highlights im Sommer. „Der Karwendelmarsch, der am 27. August stattfindet, ist seit zwei Monaten ausverkauft und mit dem Halbmarathon verbinden viele einen Urlaub bei uns“, weiß Tschoner. Deshalb zählen die Tage rund um diese Events zu den nächtigungsstärksten im Sommer.

Dass rund 40 Prozent der sportlichen Teilnehmer Tiroler sind, ist hinsichtlich der Nächtigungen kein Problem. „Unser österreichweit nächtigungsstärkstes Bundesland ist Tirol. Viele Tiroler machen etwa einen Wellnessurlaub bei uns“, lässt Tschoner aufhorchen. Der sportliche Veranstaltungsreigen ist heuer um das Chill&Jump-Spektakel in Pertisau angewachsen, mit dem ein jüngeres Publikum angesprochen werden soll. Viele Buchungen und Kartenverkäufe habe auch bereits das European Countr­y Festival vom 23. bis 25. September. „Ziel ist es, solche Events nicht einmalig, sondern jährlich zu machen“, sagt Tschoner.

Zuwächse bei den Nächtigungen konnten übrigens bei Gästen aus Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechien verzeichnet werden. Ein leichtes Minus gab es hingegen im heurigen Sommer bei den Briten und Niederländern.