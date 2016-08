Von Mario Zenhäusern und Nina Werlberger

Kufstein – Der Lebensmittel-Konzern Spar will nach den Rekordstrafen für Preisabsprachen in Zukunft extrem vorsichtig mit seinen Lieferanten verhandeln. Im TT-Gespräch bekräftigte Vorstand Hans K. Reisch, Spar habe inzwischen seine Compliance-Abteilung aufgestockt und neue Regeln im Umgang mit Lieferanten eingeführt. Was Spar bei Preisverhandlungen in Zukunft konkret anders machen wird als in der Vergangenheit, sagte Reisch nicht. Man werde „vorsichtigstens“ mit dem Thema umgehen. Die neuen Vorgaben für Preisverhandlungen könnten laut dem Spar-Vorstand womöglich dazu führen, dass künftig weniger Aktionen stattfinden.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat Spar, wie berichtet, wegen so genannter vertikaler Preisabsprachen mit Lieferanten im Vorjahr zu einer Rekordstrafe von 30 Millionen Euro verdonnert. In der Vorwoche kamen zusätzlich 10,2 Mio. Euro Bußgeld für Absprachen bei weiteren Produktgruppen dazu. Diesmal hat sich Spar mit der BWB auf einen Vergleich geeinigt. Weitere Kartellstrafen schloss Reisch aus: „Das ist jetzt beendet. Wir haben uns für alle Produktgruppen gesettled.“

Warum der Spar-Konzern so viel höhere Strafen ausfasste als die Konkurrenz, erklärte Reisch damit, dass sich der Mitbewerb sofort mit der BWB verglichen habe. Spar hingegen, argumentierte Reisch, habe ein Gerichtsverfahren angestrebt, um Rechtssicherheit für Spar und für die ganze Branche zu erlangen.

Einen Image-Schaden befürchtet der Kufsteiner wegen der Causa nicht. Angesprochen auf die regelmäßigen Preisvergleiche von Konsumentenschützern, bei denen viele Lebensmittel in Österreich teurer sind als idente Waren im benachbarten Ausland, meinte Reisch: „Ich glaube, dass die Kunden sehr genau wissen, dass sie bei uns sehr günstig einkaufen können und über die vielen Aktionen Preise erhalten, die in Deutschland fast nicht möglich sind. Es werden immer Äpfel mit Birnen verglichen.“ Österreich habe den höchsten Aktionsanteil überhaupt in Europa. Und auch das Angebot der Diskonter unterscheide sich stark.

Die starke Konzentration im Lebensmittelhandel wird sich laut Reisch in den kommenden Jahren noch verstärken. Spar ist mit etwa 30 Prozent Marktanteil aktuell die Nummer zwei im Land – hinter der Rewe (Billa, Merkur, Adeg) mit 34,5 Prozent und vor Hofer mit etwa 20 Prozent. „Die Größenordnungen sind festgezogen. Wenn man sich die Marktanteilsentwicklung ansieht, spielt sich die Veränderung im Zehntelprozentbereich ab“, sagte Reisch. Er glaubt daher auch nicht, dass der expansive Völser Lebensmittelhändler MPreis – er ist in Tirol der stärkste Konkurrent von Spar – am bundesweiten Lebensmittel-Gefüge viel ändern wird. „Es ist eher unwahrscheinlich, weil der Markt schon total besetzt ist. Wir haben die zweithöchste Dichte in Europa.“

Was die aktuell auf Eis liegenden Lohnverhandlungen für die 500.000 Mitarbeiter im Handel angeht, erwartet Reisch „sicher“ wieder eine Einigung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wo diese liegen wird, könne er aber nicht sagen. Sehe man sich die Inflation an, müsste das Lohnplus relativ niedrig ausfallen, meinte Reisch. Ein kategorisches Nein gibt’s von ihm zur Gewerkschaftsforderung nach mehr Freizeit. Reisch: „Ich bin prinzipiell gegen eine sechste Urlaubswoche.“

Den Gedanken von Arbeitnehmervertretern, dass die Mitarbeiter nach den zurückliegenden lukrativen Jahren für den Handel auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, kommentierte Reisch so: „Ich glaube, dass es unseren Arbeitnehmern nicht schlecht geht. Wir haben in Wirklichkeit viel zu wenig Leute. Wir würden dringend Mitarbeiter suchen.“

Der Spar-Vorstand berichtet von zunehmenden Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Bundesweit könnten aktuell bereits Hunderte Spar-Jobs nicht besetzt werden, allein 300 Stellen seien in Wien offen. Aber auch in Tirol hat Spar Probleme, Personal zu finden. Bundesweit konnten im Vorjahr 200 Lehrstellen nicht besetzt werden. Aktuell gibt es in Tirol 300 Spar-Lehrlinge, 130 könnten jedes Jahr neu hinzukommen – aber auch hier findet sich nicht für jeden Platz ein Jugendlicher.

Als Gründe für die Nachwuchssorgen sieht Spar die geburtenschwachen Jahrgänge, zudem würden immer mehr Schüler in Maturaklassen drängen. Und viele Bewerber würden schlicht auch nicht die Anforderungen erfüllen. „Es ist daher zu befürchten, dass sich das Problem verschärfen wird“, sagte Reisch.