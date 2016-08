Von Max Strozzi

Kitzbühel – Vor knapp eineinhalb Jahren kündigte die Bank Austria an, sich von Immobilien zu trennen, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören. Zu diesem Immobilienportfolio des Geldhauses zählt auch das Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel. Nun könnte der Verkauf des Fünf-Sterne-Hotels bald über die Bühne gehen. „Wir befinden uns in fortgeschrittenen Bietergesprächen“, teilte gestern ein Bank-Austria-Sprecher auf TT-Anfrage mit. Nähere Details dazu gab es seitens der Bank nicht, die darauf verwies, dass die verantwortlichen Personen noch im Urlaub seien. Es gebe aber „eine starke Nachfrage“ nach dem Nobelhotel.

Betrieben wird das Hotel von den Austria Trend Hotels der Österreichischen Verkehrsbüro AG. Fest steht bereits, dass der Betreibervertrag zwischen der Bank Austria und dem Verkehrsbüro nach der kommenden Wintersaison beendet wird. „Im Zuge des Verkaufs der Immobilie seitens der Bank Austria als Eigentümer wird der Betreibervertrag mit den Austria Trend Hotels Ende März 2017 aufgelöst“, teilte das Verkehrsbüro gestern gegenüber der TT mit. Das Verkehrsbüro signalisiert allerdings weiterhin sein Interesse, das Schlosshotel auch unter dem neuen Eigentümer zu betreiben. „Wenn ein neuer Eigentümer auf uns zukommt, sind wir gesprächsbereit, egal ob mit oder ohne Umbau“, so eine Sprecherin des Österreichischen Verkehrsbüros.

TT-Informationen zufolge soll der Unternehmer Michael Heinritzi zum engeren Kreis der Kaufinteressenten gehören. Heinritzi gilt mit 49 McDonald’s-Filialen, davon 16 in Österreich, als größter McDonald’s-Franchisenehmer Europas, ist aber auch Gesellschafter eines Immobilienmakler-Unternehmens. Welche (Umbau-)Pläne ihm gegebenenfalls beim Schlosshotel Lebenberg vorschweben, ist noch nicht klar. Die TT konnte ihn gestern nicht erreichen.

Das Hotel Schloss Lebenberg hat 150 Zimmer. Ende 2008 hatte die Austria Trend Resort, ein Unternehmen der Verkehrsbüro-Gruppe, das Fünf-Sterne-Haus nach 18 Monaten Generalsanierung und Erweiterung eröffnet. Der Eigentümer Bank Austria hatte in Summe 39 Mio. Euro in die Renovierung investiert.