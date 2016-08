Kufstein – Der Spar-Konzern investiert im In- und Ausland heuer zwischen 550 und 600 Mio. Euro. Dabei fließt auch viel Geld nach Tirol und Südtirol. In Kufstein wurde am Freitag ein für acht Mio. Euro neu errichteter Eurospar (Kaufpark) eröffnet. In Kitzbühel wird aktuell ein Fachmarktzentrum gebaut. In Kirchbichl wurde kürzlich ein Standort abgerissen, der nun neu gebaut wird. Einen seiner letzten weißen Flecken bebaut Spar weiters im Mittelgebirge mit einem Geschäft in Götzens. In Innsbruck wird derzeit die Modernisierung aller Standorte abgeschlossen. In Wörgl positioniert Spar das unternehmenseigene TANN-Fleischwerk neu. Und die Spar-Tochter Hervis wälzt u. a. Pläne für Imst und Landeck. Insgesamt investiert Spar in Tirol heuer 21 Mio. Euro.

Konzernweit hat das Unternehmen bereits im Vorjahr rund 550 Mio. Euro investiert. Unter anderem wurde Logistik verstärkt und 27 Zielpunkt-Standorte übernommen, die derzeit umgebaut werden.

Kräftig aufs Expansionsgas drückt Spar vor allem in Italien. In Südtirol plant der Konzern im Schatten des viel diskutierten Projekts von Investor René Benko ein eigenes 30.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum. Ursprünglich war eine doppelt so große Fläche überlegt worden. Mitte Juli hat das Unternehmen nach langem Hin und Her und einigen Gerichtsurteilen die Baukonzession für das große Shoppingcenter bekommen. Spar-Vorstand Hans K. Reisch will nun rasch die Bagger auffahren lassen: „In Bozen sind wir fest dahinter. Wir wollen dort so schnell wie möglich ein Einkaufszentrum bauen.“ Er räumte allerdings ein, dass es noch einige Einsprüche gegen das Projekt gibt. Der Baustart hänge daher von den Behörden ab. Zum geplanten Investitionsvolumen macht Spar noch keine Angaben.

In Oberitalien, wo die Spar mit ihrer Italientochter Aspiag Branchenprimus ist, beackert das Unternehmen gerade ein zusätzliches Gebiet. So wird nun auch die Emilia Romagna erschlossen, das operative Geschäft dort sei bereits angelaufen. Spar ist außerdem in Slowenien, Kroatien und Ungarn tätig.

Die Spar-Österreich-Gruppe hat im Vorjahr im In- und Ausland 13,18 Mrd. Euro umgesetzt. Der Gewinn der Holding blieb unterm Strich mit 169 Mio. Euro konstant. „Das erste Halbjahr ist sehr erfolgreich verlaufen“, sagte Reisch – ohne Zahlen zu nennen. 2015 habe man in Österreich um 3,2 % auf 6,1 Mrd. Euro zulegen können. Heuer werde ein ähnliches Plus erwartet. Reisch sieht Spar auch als Krisen-Gewinner – die Menschen würden weniger auswärts essen und hätten wegen der Steuerreform mehr Geld im Börserl. Spar hat im Konzern rund 3000 Standorte und 74.942 Mitarbeiter, davon 39.921 in Österreich und 3495 in Tirol. (mz, wer)