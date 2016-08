Von Harald Angerer

Kitzbühel, Kirchberg – Die Betten sind gefüllt, die Gastgärten voll, und die Seilbahnen freuen sich über großen Andrang – die Sommersaison ist voll im Gange. Der Tourismus ist das wirtschaftliche Zugpferd im Bezirk Kitzbühel, doch für einheimische Arbeitskräfte scheinbar uninteressant. Nach Zahlen des AMS Kitzbühel sind nur zehn Prozent aller im Tourismus Beschäftigten Einheimische.

„Das ist aber schon seit vielen Jahren so“, sagt Franz Huber vom AMS Kitzbühel. „Waren es in den 80er- und 90er-Jahren die Saisonniers, wurden sie ab 2000 von Arbeitskräften aus den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern abgelöst, nun sind es vor allem Ungarn, Slowaken und Tschechen, die zu uns zum Arbeiten kommen.“ Trotzdem sei die Zahl der Einheimischen, die in der Branche arbeiten, nicht gesunken. Im Gegenteil, der Bedarf an Arbeitskräften steige ständig. Waren es im Jahr 2010 noch 5255 Personen, welche im Bezirk im Tourismus tätig waren, sind es im Jahr 2015 schon 5735 gewesen. „Und der Trend hält weiter an“, sagt Huber.

Als einen Grund für die Situation sieht er die gestiegene Auswahl an Berufen im Bezirk. „Die Menschen haben viel mehr Möglichkeiten, es gibt heute im Bezirk eine breite Auswahl an Jobs“, sagt Huber. Auf die Arbeitslosenzahlen habe der verstärkte Zuzug von Arbeitskräften nur bedingt Auswirkung. „Nicht alle landen in der Zwischensaison bei uns“, sagt Huber. Viele würden auch in der Zwischensaison nach Hause fahren oder woanders arbeiten.

Auf die Frage, ob es bei nur noch zehn Prozent Einheimischen im Tourismus noch die Tiroler Gastlichkeit gebe, hat LA Siegfried Egger, selbst Hotelier in Kirchberg und Tourismussprecher der ÖVP, trotzdem eine klare Antwort. „Natürlich gibt es die noch“, versichert er. Es gebe nach wie vor die familiengeführten Betriebe im Bezirk, wie auch er einen betreibt. Dass nur noch wenige Einheimische im Tourismus arbeiten, hat für ihn mehrere Gründe. „Der Bedarf an Personal steigt extrem an. Durch einheimische Arbeitskräfte ist der nicht zu decken“, erklärt Egger. So habe die Hotellerie in Tirol in den vergangenen zwölf Jahren 40 Prozent mehr Arbeitsplätze geschaffen. Er sieht aber trotzdem Handlungsbedarf. „Es gibt bereits Bemühungen, wieder mehr Einheimische für die Branche zu gewinnen. Ein großes Potenzial sehen wir bei den Wiedereinsteigerinnen“, erklärt der Hotelier.

Eine Lücke tut sich aber auch beim Nachwuchs in der Branche auf. So gibt es derzeit nur 171 Lehrlinge im Tourismus im Bezirk, „und das bei 3000 offenen Stellen“, rechnet Huber vor. Das Problem ist auch Egger bekannt. „Wir werden die Ausbildung in Frage stellen müssen und sie modernisieren“, ist er überzeugt. Auch die Zahlen bei den Abgängern aus den Toursmusfachschulen sind weniger berauschend. An die 40 Prozent der Schüler wechseln nach der Ausbildung die Branche, weiß Egger, er ist aber überzeugt: „Die Arbeit mit den Gästen ist die schönste, die es gibt.“