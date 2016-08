Von Max Strozzi

Kitzbühel – Der in Reith bei Kitzbühel lebende und in Kitzbühels Politik bestens vernetzte deutsche Unternehmer Michael Heinritzi, McDonald’s-Franchisenehmer mit 49 Filialen und Mitinhaber einer Immobilienfirma, hat gegenüber der TT sein Kaufinteresse am Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel bestätigt. Mit an Bord sei auch der deutsche Immobilieninvestor Robert Hübner – seiner RH-Unternehmensgruppe gehören Hotels, Büroparks und Fachmarktzentren in Deutschland. „Wir haben uns gemeinsam um das Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel beworben“, sagt Heinritzi: „Wir sind interessiert, das Schlosshotel zu kaufen.“ Man sei derzeit in der so genannten Due-Dilligence-Phase – dabei wird das Hotel auf Herz und Nieren geprüft.

Hoteleigentümer ist die Bank Austria. Wie berichtet, hatte die Bank bereits 2015 angekündigt, mehrere ihrer Immobilien, darunter das Fünf-Sterne-Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel, verkaufen zu wollen. Betrieben wird das Hotel vom Österreichischen Verkehrsbüro unter dem Dach der Austria Trend Hotels. Der Betreibervertrag wird mit Ende März 2017 aufgelöst, wobei das Verkehrsbüro signalisierte, auch unter einem neuen Eigentümer das Hotel weiterführen zu wollen.

Sollte Heinritzi es erwerben, würde er das Haus auch weiter als Hotel betreiben, erklärt er gegenüber der TT. Das Hotel habe „Riesenpotenzial“, befindet er: „Wir würden es daher als Hotel weiterführen. Wir wollen das Hotel aber nicht erweitern“, sagt er. Allerdings seien „gravierende Umbauten, etwa im Spa- und Wellnessbereich“, notwendig, um das Hotel „an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen“, meint Heinritzi.

Dabei ist die jüngste Rundumsanierung samt nagelneuem Wellnessbereich nicht so lange her. Erst 2008 wurden 39 Millionen Euro in das Hotel investiert, um es unter anderem auf ein Fünf-Sterne-Niveau zu heben und auf 150 luxuriöse Zimmer und Suiten zu vergrößern. Teil des Rundumpakets war auch ein neuer Wellnessbereich mit 45 Meter langem Panorama-Pool im Dachgeschoß.