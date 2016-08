Von Catharina Oblasser

Matrei i. O. – Am 9. Jänner 2013 hat die Tiwag das Kraftwerksprojekt Tauernbach-Gruben in Matrei zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Kurz davor, im November 2012, hatte der damalige Tiwag-Vorstand Bruno Wallnöfer das Projekt persönlich im Matreier Gemeinderat präsentiert. Damals war von Investitionskosten von 74 Millionen Euro (auf Basis von 2012) und von 27 Megawatt Ausbauleistung die Rede. Und: Wallnöfer rechnete damals damit, dass die Behördenverfahren etwa vier Jahre in Anspruch nehmen sollten.

Mittlerweile ist das Schnee von gestern. Wallnöfers Nachfolger Erich Entstrasser erklärte bei seinem Lienz-Besuch dazu: „Die UVP ist in den Anfängen. Es wird noch mindestens drei Jahre dauern, bis alles abgeschlossen ist – je nachdem, ob es Einsprüche gibt oder nicht.“ Eine Rolle bei der Entscheidungsfindung der Behörden spiele natürlich das laufende Natura-2000-Verfahren. „Die UVP-Behörden werden das sicher berücksichtigen.“

Ebenfalls in der Warteschleife ist die Erweiterung des Tiwag-Kraftwerks an der Schwarzach, im Matreier Ortsteil Huben. Eine zweite Turbine soll die Stromausbeute von 30 Gigawattstunden auf 52 steigern, und das mit einer Investition von nur 15 Millionen Euro, sagt Ent­strasser. Auch hier werde der Ausgang des Natura-2000-Prozesses abgewartet.

Damit sind auch allfällige Ausgleichs- oder Entschädigungszahlungen der Tiwag in weitere Ferne gerückt. Bürgermeister Andreas Köll hatte immer wieder auf diese Zahlungen als Einnahmequelle gepocht, wenn die maroden Finanzen der Gemeinde zur Sprache kamen. Im März 2012 etwa hatte der ÖVP-Bürgermeister von 300.000 Euro als Abgeltung für den Ausbau des Schwarzach-Kraftwerks in Huben gesprochen.

„Entschädigungszahlungen haben nicht unbedingt mit der Inbetriebnahme eines Kraftwerks zu tun“, sagt Entstrasser. Allerdings gibt es bis zur positiven Entscheidung der Behörden nur Optionenverträge mit den betroffenen Grundeigentümern. Beim Projekt Tauernbach ist das so. Definitiv werden die Verträge erst, wenn sicher ist, dass das Projekt machbar ist. Und erst dann fließt Geld. Über die Höhe der Zahlungen hält sich Entstrasser bedeckt. „Es sind ortsübliche Preise.“