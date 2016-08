Lienz – Erst unlängst präsentierte Landeshauptmann Günther Platter die Tourismusstrategie „Osttirol 2025“: Demzufolge soll die Zahl der Nächtigungen von derzeit zwei Millionen auf 2,5 Millionen pro Jahr steigen.

Geht es nach der aktuellen Nächtigungsstatistik der Osttirol Werbung, so ist der heurige Sommer ein Schritt in die richtige Richtung. Alle vier Osttiroler Tourismusregionen verzeichnen für die Zeit von Mai bis einschließlich Juli ein Plus. Bezirksweit ergeben die 504.662 Nächtigungen in diesem Zeitraum einen Zuwachs von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am stärksten wuchs die Region Hochpustertal. Von Mai bis Juli 2016 zählte sie fast 15 Prozent mehr Nächtigungen als im gleichen Zeitraum 2015. Besonders in Obertilliach konnten die zwei neuen Hotels für zusätzliche Gäste sorgen. Betrachtet man nur den Juli 2016, so schloss das Hochpustertal bei den Nächtigungen zur Region Lien­zer Talboden auf. Die Differenz beträgt nur noch einige Hundert. In der Nationalpark-Region gehört Kals zu den Gewinnern. Das Gradonna Mountain Resort von Heinz Schultz konnte laut Osttirol Werbung stark zulegen.

Besonders beliebt ist Urlaub in Osttirol bei deutschen Gästen. Sie stellen mit 47,1 Prozent schon fast die Hälfte aller Besucher, was die Nächtigungen betrifft. Auch mehr Österreicher und Italie­ner zählten von Mai bis einschließlich Juli 2016 zu den Osttirol-Urlaubern. „Unsere gezielten Marketingaktionen zeigen Wirkung“, ist Tourismusobmann Franz Theurl angesichts dieser Zahlen überzeugt. „Das ist aus der Steigerung der Nächtigungen aus unseren Schwerpunktmärkten Deutschland, Österreich und Italien abzulesen.“

Nun hofft die Osttirol Werbung noch auf einen guten Herbst. Vor allem in Bayern werden der Wanderherbst und die Themen Kulinarik und Tradition stark beworben. (TT, co)