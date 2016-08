Von Harald Angerer

Kitzbühel – Mit ihr steht und fällt der Winter in Kitzbühel – mit der berühmten Streif und ihrem Zustand vor dem Hahnenkammrennen. Eine Achillesferse dabei ist die berühmte Hausbergkante bzw. die Traverse, die danach zum Zielschuss führt. Sie ist besonders steil und schwierig zu präparieren. Genau an dieser Stelle gab es im vergangenen Winter auch die schweren Stürze.

Hier haben der Kitzbüheler Skiclub und die Bergbahn Kitzbühel schon öfter versucht, die Schneesituation zu verbessern. So werden im Herbst Latten angebracht, um das Abrutschen des Schnees zu verhindern. Das war aber noch zu wenig. Nun sind wieder Grabungsarbeiten unterhalb der Hausbergkante im Gange. „Wir legen dort gemeinsam mit dem Kitzbüheler Skiclub neue Leitungen für weitere Schneekanonen“, erklärt Josef Burger, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Damit kann man die Schneekanonen dort schon früher positionieren und man vermeidet lange Schläuche.

„Wir versprechen uns dadurch mehr Schlagkraft an dieser Stelle“, erklärt Burger. Die Situation an der Hausbergkante sei nicht nur wegen der Steilheit ein Problem. „Bei der Hausbergkante ist es bis zu 1,5 Grad wärmer als am Rest der Streif. Experten sehen die Abwärme der Stadt als Grund dafür“, sagt Burger.

Mit der verstärkten Beschneiung hofft man das Problem kompensieren zu können. Einen Umweg für die Streif vor dem Ziel soll es dann nicht mehr geben müssen.

Schon jetzt ist die Streif vor dem Hahnenkammrennen gespickt mit Schneeerzeugern. Insgesamt sind es 73 Schneekanonen, welche schon im Herbst Aufstellung nehmen und, sobald es die Temperatur zulässt, aus Wasser den begehrten Schnee entstehen lassen. Dass genügend Wasser zur Verfügung steht, dafür sorgen zwei Speicherteiche im Bereich Seidelalm mit einem Speichervolumen von 150.000 m3.

Doch nicht nur an der Hausbergkant­e wird gearbeitet. Im Bereich der Seidel­alm wird die so genannte Parallelstrei­f verbreitert. „In dem Bereich war die Piste sehr steil, wir haben sie etwas abgeflacht und verbreitert, damit ist das Stück leichter zu befahren“, schildert Burger. Auch bei der Überfahrt von der Streif zum Ganslernhang wird eine Geländenase entfernt. „Das ist aber ein eher kosmetischer Eingriff“, schildert der Bergbahn-Vorstand. Auch beim Walde-Lift wird am Gelände für die Parallelstreif gearbeitet.