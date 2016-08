Ehrwald, Lermoos – Beschlüsse waren für die gestrige Info-Veranstaltung der Tiroler Zugspitz Arena (mit Vorstand, Aufsichtsrat und einem Vertreter des Landes) nicht vorgesehen und die Beteiligten kündigten schon an, sich am Montag nicht mehr äußern zu wollen. Doch bereits im Vorfeld gärte es gewaltig im TVB, ein „dramatisches Treffen“ wurde hinter vorgehaltener Hand angekündigt. Wie berichtet, entzündete sich an der Standortfrage der neuen TVB-Zentrale ein Streit, der die Zugspitz Arena in ihren Grundfesten, sprich dem Fusionsvertrag, erschütterte. Denn entgegen dem Vertragswerk sind plötzlich die kooptierten Vorstandsmitglieder neben den drei TVB-Vorständen aus Lermoos nicht mehr stimmberechtigt.

Dazu meldete sich nun Hermann Oberreiter, TVB-Obmann in den Jahren von 2004 bis 2014, zu Wort. Er habe den Fusionsvertrag im Herbst 2003 „nach Rücksprache“ mit dem Leiter der Abteilung Tourismus verfasst und zur Begutachtung vorgelegt, auch der Landtag habe den Fusionsvertrag noch 2003 sanktioniert. Inzwischen wurde zweimal gewählt, nie kam ein Einwand der Tourismusabteilung, womit sich die Frage nach der Aufsichtspflicht ergebe.

„Ich kann nur hoffen, dass der Zerfall der Tiroler Zugspitz Arena nicht stattfindet“, appelliert Oberreiter an gegebene Zusagen. (pascal)