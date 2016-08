Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Aufschrei der Innsbrucker Hotellerie und des Tourismusverbandes gegen ein Motel One mit bis zu 300 Zimmern (rd. 600 Betten) ist der Hotelentwicklerin der internationalen Hotelkette für die Märkte Österreich, Osteuropa und Süddeutschland bereits zu Ohren gekommen. Astrid Schafleitner bestätigt, dass Motel One sein „Österreich-Portfolio gerne auf Innsbruck ausdehnen würde“. Die Landeshauptstadt sei „ein toller Markt“. Und dennoch werde man derzeit weder laufende Gespräche mit Pema-Chef Markus Schafferer, etwaige Verträge oder gar die kritisierte Größe kommentieren: „Wir äußern uns nicht zum kolportierten Projekt.“

Scharf gegen die Pläne von Schafferer, am Innsbrucker Hauptbahnhof in seinem neuen Hochhausprojekt („P3“) die Hotelkette in besagter Größe anzusiedeln, hat sich gestern die Wirtschaftskammer ausgesprochen. Der Sprecher der Hotellerie, Mario Gerber, sieht eine Ansiedlung der Kette zwar positiv, nicht aber die Größe: „Eine derartige Markterweiterung kann sehr rasch zu einem schmerzvollen Verdrängungswettbewerb führen.“ Insbesondere verweist Gerber auf eine drohende „Preisentwicklung nach unten“. Hierfür listet der Kämmerer und Hotelier aktuelle Motel-One-Preise für Wien (ab 71 €), Hamburg (ab 61 €) oder München (ab 59 €) auf. Diese lägen „weit unter den Durchschnittspreisen der vergleichbaren Hotellerie in Innsbruck“, so Gerber: „Es geht nicht darum, jemanden zu schützen oder den Markt zu blockieren.“ Die Politik solle die Gesamtsituation analysieren und „drohende Gefahren und Risiken erkennen“. Dann gelte es eine Entscheidung zu treffen, so Gerber: eine, welche die „ansässigen Betriebe nicht brüskiert und trotzdem Wachstum fördert“.

Recherchen der TT bestätigten gestern zwar die von der Wirtschaftskammer kolportierten Zimmerpreise. Jedoch fanden sich auf der beliebten Buchungsplattform booking.com auch interessante Preisbeispiele für Innsbrucker Beherbergungsbetriebe. Demnach waren gestern Viersternehotels (eine Übernachtung Freitag auf Samstag mit oder ohne Frühstück im Einzel- bzw. Doppelzimmer) bereits zwischen 70 und 85 Euro zu bekommen.

Ebenso wie Tourismusstadtrat Franz Gruber (ÖVP) fordert nun auch SPÖ-Stadtparteiobmann Helmut Buchacher eine eingehende Analyse der Hotel- und Pema-Pläne. Konkurrenz schade zwar nicht, aber „eine gewisse Ausgewogenheit muss schon her“, sagt Buchacher. Das Bauansuchen Schafferers müsse man sich „ganz genau anschauen“.

Wie berichtet, hatten hiesige Hoteliers in einer Petition an BM Christine Oppitz-Plörer (FI) eine Reduktion der Hotelpläne gefordert. Der TVB schloss sich dem an.