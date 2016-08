Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz stehen bald still. „Wir haben momentan kein Geld zur Verfügung“, nennt Ernst Schwaiger, Obmann der Großachengenossenschaft, den Grund. Nachdem die baulichen Maßnahmen in Kössen demnächst beendet werden können, heißt es erst einmal „Stopp“. Schwaiger ergreift die Gelegenheit, um seinem Ärger Luft zu machen. Es empört ihn nämlich, wofür die Gelder für den Hochwasserschutz verbraucht werden. Konkret geht es um eine Fischaufstiegshilfe beim Wieshofer-Weer in St. Johann, die im Zuge des Hochwasserschutzes errichtet wurde. „Die Fischleiter hat 300.000 Euro gekostet. Das ist eine Frechheit“, sagt er und spricht von einem Schildbürgerstreich.

Doch Flüsse müssen für Fische von der Quelle bis zur Mündung passierbar sein. Das schreibt die Europäische Union vor. Teure Fischaufstiegshilfen sind da oft unumgänglich, wie auch der Fall des Grenzkraftwerks Ebbs-Oberaudorf zeigt. Dort wurde im vergangenen Jahr eine drei Millionen teure Fischaufstiegshilfe in Betrieb genommen. Investitionen, die für Schwaiger zu weit gehen. „Die Auflagen erreichen eine Dimension, die für einen normalen Menschen nicht nachvollziehbar sind.“

Für Martin Rottler vom Baubezirksamt Kufstein ist die persönliche Haltung zu Fischaufstiegshilfen zweitrangig. „Fischaufstiegshilfen sind eine gesetzliche Vorgabe, und die ist zu erfüllen.“ Die Größe einer solchen „Schwimmhilfe“ für Fische hänge von verschiedenen Kriterien ab, etwa von der Ausgestaltung, der Art des Gewässers und den Fischarten, die dort leben. „Ökologische Maßnahmen wie Fischleitern sind heute üblich. Wenn man ein Projekt einreicht, weiß man, dass naturschutzrechtliche Vorgaben bestehen.“ Die Kosten für die Fischaufstiegshilfe in St. Johann trägt zu 50 Prozent der Bund, zu 40 Prozent das Land, sechs Prozent übernimmt die Gemeinde und vier Prozent die Großachengenossenschaft.