Von Alexander Paschinger

Lermoos, Ehrwald, Bichlbach – Gut zwei Stunden dauerte die Informationsveranstaltung am Montag in Bichlbach, „und es gab eine angeregte Unterhaltung“, so der Leiter der Tiroler Tourismusabteilung, Gerhard Föger. „Es ist erfreulich, dass es zu keiner Auflösung des TVB oder zu Neuwahlen kommt“, berichtet Föger weiter, denn „wir haben wieder in die Spur gefunden.“

Tatsächlich war die Verärgerung im Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena in den vergangenen Wochen groß. Alles ging von einer Kampfabstimmung im Vorstand aus, wobei es um den künftigen Standort des TVB-Büros ging. Die kooptierten Vorstände votierten für den Standort Ehrwald, Obmann Michael Fasser allein für die Lermooser Variante, und seine beiden Stellvertreter enthielten sich der Stimme. Worauf es zu einer rechtlichen Abklärung der Situation kam: Nur der Dreier-Vorstand aus Obmann und den Stellvertretern ist stimmberechtigt. „Die Situation in der Zugspitz Arena war uns bekannt“, meinte Föger am Dienstag zur TT, „wir haben bei den Beschlüssen immer darauf geschaut, wie die drei Stimmberechtigten abgestimmt haben.“ Bislang gab es immer einstimmige Beschlüsse, „jetzt gab es aber eine Kampfabstimmung“.

Diese Situation nach dem Tiroler Tourismusgesetz, das nach dem Fusionsvertrag von 2003 novelliert worden war, wurde nun den kooptierten Vorständen und dem Aufsichtsrat dargelegt. Obmann Fasser: „Sicher waren auch emotionale Meldungen dabei – aber es ist wieder Ruhe eingekehrt.“ Auch wenn die kooptierten Vorstände kein Stimmrecht hätten, sollten „die Orte gehört werden“, und er selbst werde sich „hüten, gegen die Masse zu agieren“. Vielmehr habe der Dreier-Vorstand in der Vergangenheit bewiesen, voll hinter dem Regionsgedanken zu stehen, auch wenn er sowie die Hoteliers Ernst Mayer und Franz Dengg der Gemeinde Lermoos zugerechnet würden. „Es gibt genügend Kitt, der die Region zusammenhält“, sagt auch Föger und verweist auf die zahlreichen Projekte im Verbandsgebiet.

Auch in der Frage des Verbandsbüros werde es eine saubere Lösung geben, so Fasser. Demnächst werde es einen Prüfbericht über verschiedene Varianten geben. Drei Möglichkeiten gibt es, dazu gehört „selbst bauen“ in Ehrwald bei der Kletterhalle, „in Miete gehen“ bei einem Neubau in Lermoos oder eine dritte Lösung mit „bauen lassen und kaufen“, die etwa in Biberwier umgesetzt werden könnte. „Wir warten jetzt auf diesen Bericht“, so der Obmann, der dann den Aufsichtsrat mit dieser Causa betrauen will. „Ich werde mich sicher hüten, mit meiner einzelnen Stimme gegen die anderen zu sein. Hier geht es schließlich um Mitgliedergelder“, erklärt Fasser.