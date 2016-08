Von Claudia Funder

Lienz – Nach gehörigen Geburtswehen nahm der Alpin­e Coaster, der 3,4 Mio. Euro gekostet hatte, unter der Bezeichnung „Osttirodler“ am 25. Dezember 2010 erstmals Fahrt auf – und war rasch gut auf Kurs. Bereits Mitte September des Folgejahres wurd­e bei den Frequenzen die 100.000er-Marke übersprungen, die TT berichtete.

Am späten Montagnachmittag freute man sich bei den Lienzer Bergbahnen nun über eine weitere souverän genommene Hürde, die eigentlich gar nicht so früh angepeilt worden war: Das Halbe-Million-Limit wurde überschritten. Die zwölf­jährige Anne Lucius aus Bloemen­daal/Holland wurde als „Jubiläumsrodlerin“ bei ihrem Ausstieg im Tal von Bergbahnenchef Klaus Hofstätter und Betriebsleiter Franz Wendlinger überrascht: mit Gutscheinen für ein Dirndlkleid und für ein Wochenende in einem Osttiroler Hotel. Mit ihr freuten sich Mama, Papa und Bruder.

In der aktuellen Sommersaison punktet der Osttirodle­r kräftig. Der Tagesrekord lag zuvor bei 1390 Besuchern, er wurde am 11. August mit 1552 und am vergangenen Mittwoch erneut mit 1564 Rodlern überboten, freut sich Klaus Hofstätter im Gespräch mit der TT. Und der Bergbahnenchef ist sicher, dass noch mehr geht: „Der Plafond ist noch nicht erreicht.“

Der Juli 2016 sei der frequenzstärkste seit dem Startschuss des Vergnügungsgeräts gewesen. Und die Tendenz für den aktuellen Monat weckt bei den Bergbahnen die berechtigte Hoffnung, dass auch der August die bisherigen Vergleichs­monate „ausstechen“ wird. „Im August verzeichneten wir bisher im Schnitt 1100 zahlende Besucher pro Tag“, berichtet Hofstätter, dem es weniger um positive „Aus­reißer“ als um Kontinuität geht, wie er betont.

Wechselhaftes Wetter macht dem Rodelvergnügen übrigens keinen Strich durch die Rechnung. „Man kann immer fahren, außer bei Blitz und Donner“, erklärt der Bergbahnenchef. Die Hauptzielgruppe sind Familien, welche die Fahrt mit dem Osttirodler vielfach mit einem Besuch des Streichelzoos und des Kletterparks kombinieren. Derzeit besteht der Löwenanteil aus italienischen, deutschen und holländischen Gästen sowie Tagesausflüglern aus dem nahen Oberkärnten.

Damit das im Sommer am Hochstein Gebotene auch in Zukunft attraktiv bleibt, feilt Klaus Hofstätter bereits an Ideen. „Man muss weiterdenken, damit das Angebot nicht langweilig wird“, betont der Bergbahnenchef, will sich aber vorerst noch nicht genauer in die Karten blicken lassen.