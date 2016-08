Von Catharina Oblasser

Matrei, Sillian, Nikolsdorf – Präsentiert wurden sie schon im Juli 2014, in die Tat umgesetzt nur zum Teil: die neuen Begrüßungsportale aus Serpentin und handgebrochenem Glas mit dem Osttirol-Schriftzug auf dem Sockel. Die über fünf Meter hohen Monumente, deren Markenzeichen eine geschwungene Silhouette auf der Oberkante ist, tragen die künstlerische Handschrift von Georg Planer und Peter Raneburger und sollen an den Bezirksgrenzen darauf hinweisen, dass sich der Besucher nun in Osttirol befindet. In Auftrag gegeben wurde die Gestaltung vom Tourismusverband.

Am Felbertauern in Matrei wurde das erste Portal, gefertigt von Rudolf Gritsch von der Glasschule Kramsach, schon im August 2015 gemeinsam mit dem neuen Straßenabschnitt eingeweiht. Bei Dunkelheit kann es beleuchtet werden. In Sillian an der Grenze zu Südtirol und in Nikolsdorf kurz vor der Kärntner Landesgrenze wartet man bis jetzt vergeblich darauf.

In Arnbach steht noch das alte Holzkonstrukt mit Blumen. Es stammt aus den 1970er-Jahren. Allerdings ist es hinter einem Bretterstapel verborgen. Und in Nikolsdorf musste man die hölzerne Begrüßung vor Kurzem abtragen, sagt Tourismusobmann Franz Theurl: „Das Holz war verfault“, begründet er.

Portale auch für Sillian und Nikolsdorf anzufertigen, würde pro Stück 60.000 bis 70.000 Euro kosten, sagt Theurl. Und dieses Geld fehlt bisher. „Wenn man auf die Beleuchtung verzichtet, wird es vielleicht ein bisschen billiger“, meint der Obmann. Beim Matreier Monument habe auch die Felbertauernstraße AG mitgezahlt, was die Finanzierung erleichtert hat, so Theurl. Für die anderen beiden erhofft er sich Geld vom Land und den Osttiroler Gemeinden. Der TVB werde natürlich auch mitzahlen, sagt Theurl. Er will im Herbst Gespräche mit dem Land und den Osttiroler Planungsverbänden führen.

Für die Bezirksgrenzen in Untertilliach (zu Kärnten) und am Staller Sattel (zu Südtirol) standen die neuen Portale nie zur Diskussion. Dort ist die Frequenz zu gering, um die Kosten zu rechtfertigen.