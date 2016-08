Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Die Gerüchteküche in Kitzbühel brodelt. Die Einheimischen munkeln, dass der Kitzbüheler Skiclub (KSC) neue Pächter für die Seidlalm am Hahnenkamm gefunden hat. Angeblich sollen drei Kitzbühelerinnen künftig das Zepter in der geschichtsträchtigen Alm schwingen, die als Geburtsstätte des alpinen Ski-Weltcups gilt.

Beim KSC hält man sich derzeit noch bedenkt. Präsident Michael Huber bestätigt allerdings auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung, dass die Vertragsverhandlungen mit den neuen Pächtern bereits laufen. „Vor ein paar Tagen sind wir mit dem Grundeigentümer und den Interessenten zusammengekommen und haben Grundsätze geklärt“, sagt er. Ob sich tatsächlich drei Frauen durchgesetzt haben, will Huber nicht bestätigen. Nur so viel: „Es handelt sich um eine Gruppe.“

Seit Ende Juni läuft die Suche nach neuen Wirten. Insgesamt hätten sich 15 potenzielle Pächter gemeldet. „Mit fünf haben wir ernstere Gespräche geführt“, erklärt Huber. In diesen Gesprächen ging es unter anderem um die Bedingungen, die an die Pacht der Seidlalm geknüpft sind. „Die Gastronomie und die Landwirtschaft sollen zusammengeführt werden“, nennt Huber ein Beispiel. Außerdem legt der KSC sowie der Grundeigentümer Wert darauf, den urigen Charakter der Seidlalm zu bewahren. „Die Interessenten haben uns ihre Konzepte vorgestellt und erklärt, wie sie die Sache aufziehen wollen“, erzählt der KSC-Präsident. Das beste Konzept habe schließlich „gewonnen“. Zu Weihnachten soll die Seidlalm wieder Gäste verköstigen.