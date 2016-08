Alpbach – Die Wirtschafts- und Finanzmarktgespräche in Alpbach, die am morgigen Dienstag beginnen, finden heuer ohne die wirtschaftspolitische Spitze des Landes statt. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Finanzminister Hans Jörg Schelling (beide ÖVP) fehlen diesmal. Begründet wird das unter anderem mit dem ersten Ministerrat nach der Sommerpause morgen und vielen anderen wichtigen Terminen.

Die an den Gesprächen teilnehmenden Unternehmer, Wissenschafter, Experten und Politiker begeben sich beim Forum Alpbach auf die Spur der Wirtschaft von morgen. Der Titel heuer lautet „New Enlightment – Neue Aufklärung“. Die Türen zu neuen Ideen sollen aufgestoßen werden. Bis Freitag gibt es zahlreiche Paneldiskussionen und Breakout Sessions im Tiroler Bergdorf.

Rupprechter, Kurz und Stöger dabei

Das Dabeisein nicht nehmen lassen sich etwa der aus Tirol stammende Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter sowie Außen- bzw. Integrationsminister Sebastian Kurz (beide ÖVP). Auch Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) ist angesagt, sowie die Spitzen der Sozialpartner – Christoph Leitl (WKÖ), Rudolf Kaske (AK), Erich Foglar (ÖGB) – und AMS-Vorstand Johannes Kopf. Von der EU kommt der Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger. Auch der umstrittene ehemalige griechische Finanzminister und Wirtschaftsprofessor Yanis Varoufakis nimmt teil.

Unter den teilnehmenden hochkarätigen Managern heimischer Konzerne finden sich etwa OMV-Chef Rainer Seele, Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil, Erste-Bank-Österreich-Chef Thomas Uher, A1-Chefin Margarete Schramböck, T-Mobile-CEO Andreas Bierwirth sowie der Medienmanager und Fast-SPÖ-Kanzlerkandidat Gerhard Zeiler. Seitens der Wirtschaftsforscher nehmen etwa Noch-Wifo-Chef Karl Aiginger und Ex-IHS-Chef Christian Keuschnigg teil. Aus Deutschland kommt Ifo-Chef Clemens Fuest.

Finanzmarktgespräche ab Donnerstag

Bei den Finanzmarktgesprächen, die am Donnerstagnachmittag und Freitag stattfinden, geht es am ersten Tag um die Großthemen Digitalisierung, Euro und Niedrigzinspolitik. Am Folgetag stehen unter anderem KMU und deren Finanzmarktfähigkeit sowie die Cyber-Sicherheit im Fokus. Internationale Gäste sind etwa BMW-Stiftungsvorstandsmitglied Markus Hipp und Autor Paul Mason. Aus Österreich dabei ist etwa die Nationalbank-Spitze mit Gouverneur Ewald Nowotny und OeNB-Präsident Claus Raidl, der auch Präsident des Forum Alpbach ist. Auch FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller ist angesagt. (APA)