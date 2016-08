Von Miriam Hotter

St. Ulrich a. P. – Das Restaurant buach.blick in St. Ulrich steht seit zwei Tagen ohne Pächter da. Im Mai unterschrieb Manuel Pallaschke, der 2010 an der Fernsehshow „Deutschlands Meisterkoch“ teilgenommen hatte, einen Vertrag mit der Bergbahn Pillersee. Das Geschäftsverhältnis wurde nun vorzeitig beendet. „Wir haben uns von Herrn Pallaschke getrennt“, erklärt Geschäftsführer Manfred Bader. Der Pachtvertrag zwischen der Bergbahn und dem aus Deutschland stammenden Hobbykoch wäre laut Bader erst in drei Wochen ausgelaufen. „Bei Herrn Pallaschke handelt es sich um einen unseriösen Geschäftsmann, der im Reich der Betrüger anzusiedeln ist“, nennt Bader den Grund für die frühe Vertragsauflösung.

Bader spielt dabei auf eine Kreation von Pallaschke an, mit der er in den vergangenen Monaten für Gesprächsstoff sorgte: dem Kaiserschnitzel vom heimischen „Felsenschwein“. Das so genannte „Felsenschwein“ soll demnach am Kalkstein lecken und dadurch einen einzigartigen Geschmack bekommen.

Doch offenbar gibt es diese Tierart gar nicht. Peter Paul Schweighofer, Metzgermeister und Innungsmeister der Tiroler Metzger, lässt auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung ausrichten, dass er noch nie etwas von einem „Felsenschwein“ gehört habe.

Darauf angesprochen, gibt Manuel Pallaschke zur Antwort: „Ich habe mich mit meiner Rechtsabteilung in Verbindung gesetzt. Sonst möchte ich dazu keine Stellung beziehen.“ Er kündigt an, gegen diese Vorwürfe rechtlich vorzugehen.

Wie gut informierte Kreise der TT bestätigen, sollen außerdem noch einige Gehälter ehemaliger Mitarbeiter von Pallaschke ausständig sein, die Arbeiterkammer (AK) sei eingeschalten. Die AK bestätigt drei Fälle.

Wie es indes mit dem buach.blick weitergeht, ist laut Bader noch unklar. Fest stehe jedoch, dass das Restaurant im Winter seinen Betrieb wieder aufnehmen soll. Die Frage, ob die Bergbahn nach neuen Pächtern suchen wird, lässt er offen. „Vielleicht macht es auch die Bergbahn“, sagt Bader.