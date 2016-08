Von Angela Dähling

Schwaz – Die gute Nachricht vorneweg: „Die ganz großen Schweinereien, wo Arbeitnehmer nicht angemeldet werden oder für 40 Wochenstunden 500 Euro Lohn bekommen, gibt es nicht mehr“, sagt der Leiter der Schwazer Arbeiterkammer Andreas Herzog. Und dazu dürfte auch die AK ihr Scherflein beigetragen haben. „Die Leute sind aufgeklärter, sie kümmern sich mehr um ihr Arbeitsrecht“, weiß Herzog. Dennoch würden sie ihr Recht nicht immer einfordern. „Wenn bei der Endabrechnung 200 Euro fehlen, aber derjenige im Winter wieder in dem Betrieb arbeiten will, verzichtet er meist aufs Intervenieren“, spricht der AK-Chef aus Erfahrung.

Apropos Endabrechnungen: Die wenigsten kennen sich aus, was ihnen nach Beendigung eines Dienstverhältnisses rechtlich an Geldern und Urlaubstagen zusteht. „Mitunter wissen das auch die Arbeitgeber nicht so genau, daher unterstelle ich keine bösen Absichten. Eine Prüfung der Endabrechnung durch uns empfiehlt sich in vielen Fällen“, sagt er.

Das hat auch ein Schwazer Bauarbeiter feststellen müssen, als er nach etwa 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Arbeitsverhältnis beenden musste. Durch seine Kündigung verzichtete er auf mehrere Monatsgehälter freiwillig. „Ihm wurde allerdings auch kein einziger offener Urlaubstag verrechnet. Wir intervenierten schriftlich und nach kurzer Prüfung wurden die restlichen Urlaubstage anstandslos nachbezahlt – immerhin waren das 4000 Euro“, schildert Andreas Herzog.

Auch einer Weerbergerin, die bei einer großen Lebensmittelkette ein auf drei Monate befristetes Dienstverhältnis abgeschlossen hatte und während der Befristung schwanger wurde, half die AK. Trotz Information über die Schwangerschaft wurde ihr mitgeteilt, dass das Dienstverhältnis nach drei Monaten ende. „Nach Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes muss das Arbeitsverhältnis bis zum Beginn des Mutterschutzes aufrechtbleiben – wir konnten für die Weerbergerin erreichen, dass die Beendigung des Dienstverhältnisses zurückgezogen wurde“, erklärt Herzog. Fälle wie die geschilderten zählen zur täglichen Beratung, sie seien nicht außergewöhnlich, betont er.

Auch in Sachen Konsumentenschutz ist die AK gefragt. Ein Rentner aus Münster wollte nach Jahren das Vertragsverhältnis mit einer Telefongesellschaft unter Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen. Ihm wurde mitgeteilt, er sei ein weiteres Jahr vertraglich gebunden. Der Mann wandte sich an die AK Schwaz, die erreichen konnte, dass die Bindungsfrist nur noch einen Monat betrug. Herzog: „Bei der Durchsicht der Rechnungen stellten wir zudem fest, dass dem Mann rechtswidrig Zahlscheingebühren verrechnet wurden. Wir forderten sie zurück – und der Pensionist erhielt über 100 Euro.“

In einem anderen Fall hatte eine Wattenbergerin im Internet ein vermeintlich kostenloses E-Mail-Konto angelegt. Und das auf einer dafür gängigen Internetseite. Nach einem Monat wurde ihr mitgeteilt, dass sich der kostenlose Vertrag automatisch in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft umgewandelt habe, da die Frau den Vertrag nicht gekündigt habe. „Sie hatte aber weder einen Vertrag, noch wurde ihr die erforderliche Widerrufsbelehrung übermittelt“, sagt Herzog. Die AK urgierte mehrmals, die Firma übergab den Fall sogar an ein Inkassobüro. Herzog: „Schlussendlich wurde der Wattenbergerin dann mit einer Zeile mitgeteilt, dass die sofortige Kündigung und Stornierung der Forderung bestätigt wird.“