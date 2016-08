Innsbruck, Wien – Die Wohnungsverkäufe in Tirol haben heuer einen neuen Höchststand erreicht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden 2583 Wohnungskäufe verbüchert. Das sind um 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, zeigt eine Auswertung der Immobilienfirma Remax. Nachdem aber der Wohnungsmarkt in Tirol 2015 explodiert ist – damals wurden im Vergleich zu 2014 um über 50 Prozent mehr Wohnungen verkauft –, hätten die Remax-Experten heuer eigentlich mit einer Konsolidierung gerechnet.

Vor allem in Kitzbühel stiegen die Wohnungsverkäufe – nach einem kurzen Einknick im Vorjahr – wieder massiv. Dort wurden um 49,5 Prozent mehr Wohnungen verkauft als in der ersten Jahreshälfte 2015. „Offensichtlich hat die Verschnaufpause vom Vorjahr in Kitzbühel ein Ende, und der Höhenflug von 2014 geht wieder weiter“, kommentiert Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax Austria, in einer Aussendung. In allen anderen Tiroler Bezirken lagen die Wohnungsverkäufe laut Remax knapp um die Vorjahresmengen, lediglich in Landeck und Lienz befanden sich die Verkäufe mit minus 13 Prozent deutlich darunter.

Auch der Verkaufswert sei weiter gewachsen – um acht Prozent auf 632 Millionen Euro. Damit liegt Tirol österreichweit hinter Wien auf Rang 2. Die Preise für Eigentumswohnungen entwickelten sich demnach innerhalb Tirols recht unterschiedlich. Während Imst (+6,2 Prozent), Innsbruck-Land (+8,1 Prozent), Lienz (+8,8 Prozent) und Schwaz (+10,6 Prozent) nahe am Landesschnitt von 6,2 Prozent lagen, stiegen die Preise in Landeck um 13,3 Prozent und in Kufstein um 21,9 Prozent. Unter dem Vorjahr blieben die Preise in der Landeshauptstadt (-0,7 Prozent), in Reutte (-4,2 Prozent) und vor allem in Kitzbühel. Dort lagen die Preise in den ersten sechs Monaten des Jahres 21,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.

„Der Anteil der Neubauwohnungen am gesamten Wohnungsmarkt ist in der Stadt Innsbruck bei nahezu 37 Prozent und in Innsbruck-Land um sechs Prozent auf 39 Prozent gestiegen. Im städtischen Bereich fehlen vielfach die geförderten Eigentumswohnungen, sodass überwiegend frei finanzierte Wohnungen angeboten werden. Die Entwicklung am Sekundärmarkt verläuft sehr differenziert und ist sehr stark von der Lage, der Ausstattung, dem Sanierungsbedarf, der Umgebung und der Höhe der Betriebskosten abhängig“, ergänzt Arno Wimmer von Remax Immo­real in Innsbruck.

Eine Neubau-Wohnung kostete im Bundesschnitt 238.268 Euro. Tirol belegte mit durchschnittlich 265.209 Euro für eine neu errichtete Eigentumswohnung nach Salzburg, Vorarlberg und Wien Rang vier. Für gebrauchte Wohnungen musste man laut Remax in Tirol im Schnitt 190.591 Euro auf den Tisch legen, das bedeutet Platz zwei. Mehr zahlten nur die Vorarlberger. Die teuerste im ersten Halbjahr 2016 verbücherte Wohnung lag wie schon im Vorjahr in St. Anton am Arlberg mit einem Kaufpreis von 4,999 Mio. Euro. Zwei Wohnungen in Kitzbühel wurden um 3,8 und 2,9 Millionen Euro verkauft. Innerhalb Tirols waren neue Wohnungen in Landeck und Kitzbühel am teuersten, in Reutte am günstigsten.

In Österreich wurden 23.319 Eigentumswohnungen im Gesamtwert von 4,58 Mrd. Euro verkauft, um 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr. (sas)