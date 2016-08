Kufstein, Wörgl – Einkaufen auch am Abend – das kann man heute in Kufstein bis 22 Uhr. Mehr als 100 Innenstadtgeschäfte laden zum Kufsteiner Night-Shopping. „Kunst“ ist das Motto dieses Night-Shopping-Abends: Lebende Statuen, Pantomime-Künstler und sogar ein Akrobatik-Duo werden die Innenstadtstraßen in eine Bühne verwandeln. Zudem gibt es Livemusik. Das Highlight dieses Herbst-Night-Shoppings sind die Modenschauen: Um 19.00 und um 20.30 Uhr werden die neuesten Trends in der Kaiserbergstraße präsentiert und um 19.30 Uhr lockt die Trachten-Modenschau auf dem Unteren Stadtplatz. Bei einer Autogrammstunde mit Hermann Maier kann man den Ex-Profiskifahrer und Herminator live erleben. Beginn ist um 18 Uhr in der neuen Raiffeisenbank im Kultur Quartier.

Unter dem Motto „Venezianische Nacht“ mutiert dann am 2. September ab 17 Uhr die Wörgler Bahnhofstraße zum Markusplatz. Und so sorgen venezianische Statuen für ein ganz besonderes Ambiente, ist der Karneval in Venedig mit seinen Masken allgegenwärtig. Einer der Höhepunkte sind die Feuershows an verschiedenen Orten der Stadt. Ab 19.30 Uhr erwartet die Besucher eine Modenschau in der Bahnhofstraße. (TT)