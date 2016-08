Von Matthias Reichle

Nassereith, Tarrenz – „Wir würden mittel- bis langfristig einen Kapazitätsengpass bekommen“, erklärt Tigas-Geschäftsführer Philipp Hiltpolt. Grund ist der massive Netzausbau der vergangenen Jahre. Der Tiroler Erdgasversorger beliefert inzwischen nicht nur das gesamte Paznaun (bis Galtür), das Obergricht sowie Fiss, Ladis und Serfaus. Auch das Ötztal wird erschlossen. „In den Tourismusorten haben wir eine lebhafte Nachfrage. Dass wir das technische System hochfahren müssen, ist eine Folge davon“, betont er. Es sei nötig, um künftige Nachfrage bedienen zu können.

In der Tigas wurden zwei Möglichkeiten geprüft: die bestehende Leitung im Inntal druckmäßig zu verstärken oder eine weitere Leitung über Mötz, das Mieminger Plateau, Nassereith, Tarrenz bis nach Imst zu graben. „Zweiteres ist sinnvoller“, so Hiltpolt, „wir können damit zusätzliches Potenzial erschließen.“ Das Projekt gehe Schritt für Schritt in die Umsetzung.

Tarrenz und Nassereith sind die nächsten großen Baustellen. Die Pläne wurden bereits in beiden Gemeinden präsentiert. Der Tarrenzer Gemeindevorstand habe positiv reagiert, so Hiltpolt. Auch im Gemeinderat von Nassereith war man in der Sitzung Dienstagabend von der Sinnhaftigkeit überzeugt. Das Projekt sei „wichtig für Nassereith“, betonte Bürgermeister Herbert Kröll. Auch wäre geplant, die Lichtwellenleiter für schnelles Internet mitzuverlegen.

Es wurde aber auch kritisch nachgehakt. Ein Gemeinderat fragte, wie der Ausbau des Gasnetzes mit der Energiestrategie des Landes vereinbar sei, mit der man ja bekanntlich bis 2050 von fossilen Energieträgern unabhängig werden will. „Ohne Erdgas wird es aus unserer heutigen Sicht auch 2050 nicht gehen“, antwortete Hiltpolt. Man erfülle den Versorgungsauftrag. Außerdem könne man im Netz auch synthetisches Gas und Biogas transportieren.

Vom Zeitrahmen her will die Tigas bereits 2017 die Gemeinde Tarrenz anschließen, 2018 sei Nassereith dran. In Obsteig will man im kommenden Jahr anklopfen, um das Projekt vorzustellen, so Hiltpolt. In Wildermieming und Mieming gebe es bereits eine Erdgasversorgung von Telfs aus. Damit entstünde am Plateau eine Ringleitung. Insgesamt kostet das Projekt inklusive der Flächenversorgung der drei Gemeinden Tarrenz, Nassereith und Obsteig zwischen fünf und sieben Millionen Euro.

In greifbare Nähe rückt damit aber auch der Sprung über den Fernpass ins Außerfern. „Dadurch würde eine innertirolerische Leitungsverbindung ermöglicht“, betont der Tigas-Chef. Es habe bereits Gespräche gegeben, jedoch sei noch kein konkretes Projekt auf dem Tisch.

Schon jetzt beliefert die Tigas die Elektrizitätswerke Reutte, die einige Außerferner Gemeinden mit Gas versorgen. Es sei vermutlich günstiger und einfacher, das Zwischentoren mit seinem starken Tourismus und großen Hotelprojekten vom Bezirk Imst aus zu erreichen, so Hiltpolt. Von Nassereith aus könne man relativ rasch an der Bezirksgrenze sein, um dort Gas abzugeben. In den Markt der EWR – ins Außerfern – wolle man jedoch nicht eindringen.