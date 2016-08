Innsbruck, New York – Tirol entwickelt sich zusehends zu einem starken Medizintechnikstandort. Aktuell versuchen erneut zwei Start-ups aus diesem Bereich, von Tirol aus in die USA zu expandieren.

Mit der von Michael Vogele entwickelten roboterunterstützten Hochpräzisionstherapie können klinische Eingriffe wie etwa Biopsien oder Schmerz- und Tumortherapie wesentlich präziser durchgeführt werden als bisher. Der behandelnde Arzt sieht dabei auf einem Bildschirm exakt die im Körper des Patienten zu behandelnde Stelle und kann roboterunterstützt eine Nadel zur Behandlung einführen. „Bislang wurden derartige Therapien freihändig durchgeführt, dabei wurde die Nadel nicht immer genau platziert, was erneute Behandlungen nötig machte“, sagt Vogele.

Vogeles Therapiesystem wird in Österreich bereits in fünf Krankenhäuser eingesetzt – darunter auch in der Innsbrucker Klinik. Laut Vogele seien bereits bis zu 2000 Patienten damit therapiert worden. Rund fünf Millionen Euro sind in den vergangenen Jahren in sein Unternehmen Isys GmbH geflossen. Isys beschäftigt zwölf Mitarbeiter.

In der kommenden Woche darf Vogele seine Erfindung bei den so genannten Pitching Days als eines von zehn ausgewählten österreichischen Unternehmen in New York vor potenziellen Investoren präsentieren. Organisiert wird die Veranstaltung von der Jungen Wirtschaft, der Außenwirtschaft Austria und AWS i2 Business Angels Austria. Vogele ist optimistisch, dabei einen US-Investor zu finden, der die Türen in den US-Markt öffnet: „Die USA haben einen Anteil von 50 Prozent im Medizintechnikbereich. Ich sehe auch für uns gute Chancen auf diesem Markt.“

Dieses Potenzial will auch Johannes Hilbe, Gründer der Firma Cubile, nutzen. Hilbe hat ein Gerät entwickelt, das Vitalfunktionen wie Herzschlag und Atmung misst, ohne dass ein EKG-Gerät an den Körper angeschlossen werden muss. Der etwa drei Zündholzschachteln große Sensor muss dabei nicht einmal den Körper berühren, sondern kann unter der Matratze des Patienten angebracht werden. Die möglichen Einsatzbereiche für das Gerät sind vielfältig, sagt Hilbe: „Das Cubile kann etwa in Rettungsliegen eingebaut werden. Aber auch in Altenheimen erleichtert es die Überwachung der Patienten.“ Zudem registriere das Gerät lebensbedrohliche Situationen oder wenn ein Patient aus dem Bett fällt.

In spätestens neun Monaten soll Cubile laut Hilbe serienreif sein. Durch den USA-Auftritt hofft der Cubile-Erfinder „sichtbar zu werden und Kontakte zu knüpfen“. (ecke)