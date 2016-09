Von Claudia Funder

Lienz – Die Baumaßnahmen am „Dolomitenbad neu“ befinden sich in der finalen Phase und laufen auf Hochtouren. Wie BM Elisabeth Blanik beim TT-Café am vergangenen Samstag erklärte, ist die Eröffnung mit Ende November angepeilt.

Die neu definierten Eintrittspreise und Öffnungszeiten verlangten ein Durchwinken im Gemeinderat. Für die Preisliste gab es ohne lange Diskussion einstimmig grünes Licht. Die Öffnungszeiten ließen aber in Teilen des Gremiums, sprich: in der VP-Riege, die Wogen hochgehen. Und das, obwohl alle neuen Regelungen vorab in Ausschüssen eingehend beraten wurden und auch seitens der VP Zustimmung gefunden hatten. Allerdings fehlten jene zwei VP-Mandatare, die in den Ausschüssen für das Schwimmbad intensiv mitgearbeitet hatten, am Sitzungsabend: Hildegard Goller hatte sich aus ihren politischen Ämtern zurückgezogen – die TT berichtete – und Alexander Kröll war urlaubsbedingt abwesend.

Auf Kritik stieß zum einen der Montag-Ruhetag. Vorgeschlagen wurde, dass das Hallenbad täglich – außer Montag – in der Zeit von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein soll. Dagegen lief der neue 2. Vizebürgermeister Kurt Steiner Sturm: „Der Ruhetag am Montag ist für viele Bürger, vor allem für ältere Personen, die gerade diesen Tag gern zum Schwimmen nutzen – ein Schock.“

BM Elisabeth Blanik konterte mit einem wirtschaftlichen Argument: „Das Hallenbad wird auf jeden Fall Verluste schreiben. Wir sparen durch diese Maßnahme pro Jahr 110.000 Euro ein.“ Sie gehe davon aus, dass die Badbesucher Verständnis haben werden, da die Maßnahme auch die Möglichkeit biete, am Ruhetag erforderliche Wartungsarbeiten durchzuführen. Falls der Montag ein Feiertag sei oder in die Weihnachts-, Oster-, Pfingst- oder Semester- ferien falle, sei das Bad offen.

Kopfschütteln in den Reihen der VP auch über die sechswöchige Schließung des Bades im Hochsommer: Die jährlich erforderliche Revision sei auch in drei Wochen machbar, befand man.

Erneut führte die Bürgermeisterin die Wirtschaftlichkeit ins Treffen, der sie sich verpflichtet fühle. In der Sommerhitze ein Hallenbad zu beheizen, obwohl es ein schönes Freibad mit Attraktionen gebe – dafür sei kein Geld da. Und sie stellte unmissverständlich klar: „Wir haben vom Tourismusverband bisher keinen einzigen Cent bekommen, da das Bad keine touristische Einrichtung ist. Wenn wir verregnete Sommer haben werden und das Hallenbad offen halten sollen, wird der TVB seine Taschen öffnen müssen.“

Bei der Abstimmung über die Öffnungszeiten votierten sechs VP-Mandatare dagegen, 15 Gemeinderäte dafür.