Von Alexander Paschinger

Imsterberg – Als vor 60 Jahren das Imster Kraftwerk gebaut wurde, da versiegte eine wichtige Quelle für den Imsterberger Ortsteil Imsterau. „Damals war man einfach froh, viel Wasser im Stollen zu haben“, sagt heute Tiwag-Vorstand Johann Herdina. In die Pflicht wurde der Landesenergieversorger damals dennoch genommen: Vertraglich verpflichtete sich die Tiwag, für drei Sekundenliter Wasser zu sorgen. Das geschah in den letzten Jahrzehnten per Grundwasserbrunnen. Doch ab Weihnachten dieses Jahres sollte das frische Quellwasser der Tarrenzer Alpeilquellen aus den Wasserhähnen der Imsterau zischen. Der Spatenstich für das 3,4-Millionen-Euro-Projekt wurde gestern vollzogen.

„Vor drei Jahren übernahm die Gemeinde die Wassergenossenschaft Imsterau“, erklärt Bürgermeister Alois Thurner. Bald war klar, dass das Leitungssystem, das in den vergangenen Jahren zum Teil mit unterschiedlichen Rohren zusammengeflickt worden war, völlig neu angelegt werden muss. Außerdem kam der Wunsch auf, statt des Tiefbrunnens Quellwasser einzuspeisen. „In Imsterberg oben haben wir zwar Quellen, aber die Schüttung hätte im Winter nicht für beide Ortsteile gereicht.“

Die Lösung war, sich an das bestehende Netz von Tarrenz, Imst, Karres und Arzl anzuhängen. „Man hat uns sehr fair behandelt“, sagt Thurner. Denn man habe Imsterberg seitens der Gemeinden zu jenen Konditionen einsteigen lassen, die bei der Gründung des Wasserverbandes galten.

Heuer stehen die Hauptarbeiten an. Dazu zählt der Anschluss an das Imster Wassersystem bei der Brücke sowie die Errichtung einer Pumpstation und des Hochbehälters. 300 m³, also drei Millionen Liter Wasser, fasst dieses Reservoir, das in den Nachtstunden jeweils vollgefüllt wird. „Drei Sekundenliter sind nicht so wenig“, rechnet Herdina vor: 180 Liter in der Minute oder 10.800 Liter in der Stunde. „Das reicht uns vollkommen für Imsterau, im Normalfall braucht man dort 1,6 Sekundenliter“, ergänzt der Bürgermeister.

Der Landesenergieversorger „kauft sich in Imsterberg von einer Verpflichtung frei – und das nachhaltig“, erklärt Herdina. Und so werden die rund zwei Millionen Euro für die Hauptarbeiten, die heuer anstehen, von der Tiwag bezahlt. Es sei „ein sehr angenehmes Verhandeln“ mit der Tiwag „auf Augenhöhe“ gewesen, beschreibt der Bürgermeister. Dazu kommen noch die Kosten, die für den Einkauf in den Wasserverband anfielen. Insgesamt wird die Tiwag also 2,4 Millionen Euro zahlen.

Während also das Alpeil-Wasser bereits zu Weihnachten in der Imsterau zu genießen sein wird, sind die Arbeiten am Wassersystem dann noch nicht abgeschlossen. „Wir als Gemeinde investieren noch einmal knapp eine Million Euro in die Wasserleitungen in der Imsterau“, beschreibt Thurner die riesige Herausforderung.