Von Josef Lackner

Wiesing – „Wir brauchen eine Perspektive und nicht Geld, das dann aber für den einzelnen Bauern wenig ausmacht und in der Bevölkerung höchstens schlecht ankommt. Die Lage ist angespannt, besonders für uns als Milchproduzenten, sodass derzeit keine Investitionen gemacht werden können“, umreißt Stefan Ladstätter vom „Jörgenhof“ in Wiesing seine Lage als Gastgeber der Sommergespräche des Tiroler Bauernbunds.

Von der Milchpreissituation über Milchquotenregelung, Almflächenbewertung, Bürokratisierung, Retentionsflächen für Hochwasserschutz bis hin zum Handelsabkommen TTIP sprachen die Bauern viele Themen an. Auch die Funktionäre des Bauernbundes und der Landwirtschaftskammer bekamen einiges ab wie etwa: „Ihr redet nur von Entbürokratisierung, aber es geschieht nichts. Die AMA hat mit ihren Almkontrollen praktisch Narrenfreiheit.“

Neben einem Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz wurde eine ablehnende Stellungnahme der LK zum TTIP gefordert. Josef Plank (Generalsekretär LK Österreich) stellte klar, dass man nicht von vornherein internationale Handelsabkommen ablehnen könne, es solle aufgrund von Verhandlungsergebnissen entschieden werden.

„Das Auslaufen der Milchquote ist nicht alleine schuld am Milchpreisverfall, sondern auch der Wegfall des russischen Marktes und das Überangebot in Europa. Weniger Milch am Markt bedeutet einen höheren Preis“, so Plank. Die EU-weit anlaufende freiwillige Lieferrücknahme durch die Bauern, bei der für die Restmenge ein besserer Preis bezahlt wird, könne ein Hilfsmittel sein. „Wichtig ist, dass der Bauer in der Wertschöpfungskette seinen ordentlichen Anteil bekommen muss und als Partner mitreden darf“, sagte Plank. Er zeigte Wege auf, wie die Situation verbessert werden könne: mehr Aktivitäten im Angebot regionaler Produkte, öffentliche Einrichtungen und Kantinen mit heimischen Produkten versorgen oder engere Zusammenarbeit mit dem Tourismus.

LK-Präsident Josef Hechenberger appellierte an die Solidarität der Bauern untereinander, die etwas abhandenzukommen scheine. Der Tiroler Weg müsse sein, nicht über die Menge, sondern über die Qualität der Produkte höhere Preise zu erzielen. Bauernbunddirektor Peter Raggl meinte: „Wir müssen verstärkt erklären, wie Landwirtschaft funktioniert und zusätzliche Einkommen, etwa durch Vermietungen, ermöglichen.“