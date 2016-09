Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Taxis und Kitzbühel – ein leidiges Thema. In der Bezirkshauptstadt gibt es über 30 gemeldete Taxiunternehmen und damit auch immer wieder Probleme. Das Taxistandplatzproblem scheint aber gelöst zu sein, wie der neue Obmann des zuständigen Innenstadtausschusses, Alexander Gamper (FPÖ), erklärt: „Wir haben über den Sommer eine eigene Taxigruppe ins Leben gerufen und haben viele Gespräche mit den Taxiunternehmern geführt. Hier gibt es viel positive Resonanz.“ Die Lösung kommt noch von seinem Vorgänger, Ludwig Schlechter (VP), und ist ein Taxistandplatz für die Nachtstunden im Bereich Stadtpark/Chizzo. Gamper möchte hier aber noch etwas nachbessern. „Ich stelle mir eine Ausweitung auf 24 Stunden vor, auch mit Einbindung des Bereiches vor dem Jochberger Tor und den Pferdekutschen“, erklärte Gamper in einer Pressekonferenz gestern Vormittag.

Mehr aufhorchen lässt er allerdings mit einer neuen Idee zu den laufenden Motoren bei so manchem Taxi. „Das ist verboten und wir haben uns auch hier etwas überlegt“, sagt Gamper. Er möchte eine Art Umweltzone für die Innenstadt verordnen. Taxiunternehmen, welche in diese Zone einfahren und dort stehen, sollen dann ein Pickerl vorweisen. „Es soll ein gelbes und ein grünes Pickerl geben, gelb für jene Fahrzeuge ohne Standheizung und grün für jene mit Standheizung. Das Kitzbüheler Unternehmen Stanger soll die Fahrzeuge vorher begutachten und diese Pickerl ausstellen“, schlägt Gamper vor. Damit könnte zum einen bei der Kontrolle schneller erkannt werden, ob es eine Standheizung gibt, und zum anderen könnten damit jene Fahrzeuge ausgesiebt werden, die nicht in Kitzbühel gemeldet sind, aber dennoch in Kitzbühel unterwegs sind.

Von Seiten der Wirtschaftskammer sieht man den Vorschlag kritisch. „Eine Umweltzone, welche nur für Taxis gilt, wird sich nicht spielen, denn diese Zone braucht ja eine Begründung, warum sie erlassen wird, und kann nicht willkürlich verordnet werden, weil mir die Taxis nicht passen“, sagt Josef Ölhafen, Spartengeschäftsführer der Wirtschaftskammer Tirol, Sparte Transport und Verkehr. Wenn es nur um die laufenden Motoren geht, ist für ihn die Sache klar. „Man darf den Motor nicht laufen lassen, Punkt“, sagt Ölhafen. Eine Kontrolle könne hier nicht so schwer sein. „Dieses Problem taucht immer wieder punktuell auf, aber wenn kontrolliert wird, sind die Probleme schnell wieder weg“, schildert Ölhafen.

Die Kontrollen der Taxis und der Parkflächen sollen in Zukunft auch nicht mehr von der Stadtpolizei durchgeführt werden, sondern von einem privaten Sicherheitsdienst, wenn es nach Gamper geht. Doch noch fehlt ihm für die Umsetzung der Ideen die Zustimmung des Innenstadtausschusses und des Gemeinderates. „Wir werden in etwa eineinhalb Wochen eine Ausschusssitzung haben, da werde ich diese Vorschläge vorbringen“, sagt Gamper. Er hofft dabei auf Unterstützung für seine Vorhaben.