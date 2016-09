Von Harald Angerer

Brixen i. Th. – Einen Einkehr­schwung in Brixen könnten die beiden ehemaligen Ski­stars Hermann Maier und Rainer Schönfelder im Brixental einlegen. Die beiden Ex-Rennläufer haben gemeinsam die Hotelkette adeo Alpin gegründet und betreiben derzeit zwei Hotels, eines davon in St. Johann i. T. und das zweite in Zederhaus in Salzburg.

Schon beim Startschuss in St. Johann im Jahr 2015 war klar, es soll nicht bei den zwei Hotels bleiben, man wolle auf acht bis zehn Hotels in Österreich wachsen. Das Konzept für die Hotelkette ist klar auf leistbare Skiurlaube für Familien ausgelegt. Nun könnte ein zweites adeo Alpin Hotel im Bezirk entstehen. Ins Auge gefasst haben die ehemaligen Skistars Brixen. Das wird von Bürgermeister Ernst Huber bestätigt. „Es gab bereits Gespräche mit dem Unternehmen über ein Hotel bei uns in der Gemeinde. Auch ein Standort wurde bereits besprochen. Aber es handelt sich nicht um ein zeitnahes Vorhaben“, sagt Huber. Die Firma habe keinen Zeitdruck wegen der Umsetzung, Dennoch wurde schon ein Standort in der Liftnähe besichtigt.

Huber gibt sich aber ob der Pläne zurückhaltend. „Ich finde die Idee des Unternehmens mit den günstigen Übernachtungen sehr nachvollziehbar. Aber die Frage, die sich mir stellt ist, ob das auch zu uns passt“, sagt Huber. Ein Hotel, welches auf einem Parkplatz steht wie in St. Johann, sei in Brixen nicht üblich. „Billig ist nicht alles“, wirft Huber ein, er würde sich auch eine gewisse Außengestaltung wünschen. „Wir werden uns das auf jeden Fall ansehen und genau überlegen“, erklärt Huber. Man werde dann aber wieder auf das Unternehmen zukommen, wenn eine Entscheidung gefallen ist.

Von Seiten adeo Alpin gibt man sich noch zurückhaltender. Hier will man sich erst gar nicht auf den Standort Brixen festnageln lassen. „Brixen im Thale ist ein sehr schönes und vor allem funktionierendes Gebiet. Wir haben jedoch keine konkrete Anstrebung für einen Standort vor Ort, da wir die Rahmenbedingungen (noch) nicht vorgefunden haben“, heißt es von Seiten von adeo Alpin auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung etwas kryptisch.

Beim Tourismusverband Brixental sieht man die Pläne sehr wohlwollend. „Wir als Verband sehen neue Betten in der Region immer positiv. Wichtig ist, dass das Management und die Qualität passen“, sagt TVB-Brixental-Geschäftsführer Max Salcher. Von den Nächtigungen würde schließlich nicht nur der Hotelbetreiber profitieren, sondern die gesamte Wirtschaft von den Bergbahnen bis zu den Restaurants und den Geschäften im Ort.

Ein Bettenzuwachs sei in der heutigen Zeit nicht mehr üblich, wie Salcher betont. In den drei Orten der Region, Westendorf, Brixen und Kirchberg ist die Entwicklung aber unterschiedlich. So hat in Westendorf zwar ein Haus zugesperrt, ein weiteres wird aber gerade erweitert. Brixen entwickelt sich laut Salcher sehr gut. „Hier wurde die Trendumkehr geschafft. Das zeigt sich auch daran, dass Investoren Interesse zeigen, hier neue Projekte zu starten“, erklärt Salcher. So wurde erst im Vorjahr ein Chalet-Projekt im Ort eröffnet, ein weiteres befindet sich im Bereich der Bergbahn in Bau. Einen Rücklauf bei den Betten gibt es hingegen in Kirchberg. In den vergangenen zehn Jahren wurden 1000 Betten eingebüßt.