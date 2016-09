Von Alexander Paschinger

Sölden – Gestern gab’s den Schlüssel, „in den nächsten Tagen kommt die Küche“. Und bald wird Laura Riml ihre Mietwohnung im Sölder Ortsteil Kaisers beziehen können. Miete, weil die junge Apothekerin noch nicht weiß, wohin das Leben sie einmal verschlagen wird. Aber es sind die eigenen vier Wände, auf die sie stolz ist. „Ohne dieses Projekt wäre es schwierig geworden, etwas Geeignetes in Sölden zu finden“, sagt sie. Es hat sich aber alles gut ergeben: „Ich habe mich bei der Präsentation angemeldet und musste nur auf die heutige Schlüsselübergabe warten.“

Einfach sei es nicht, in Sölden Bauland zu bekommen, sagt auch Bürgermeister Ernst Schöpf. „Die Tücke ist, die Gemeinde verfügt am Talboden über keine Grundstücke.“ So war es ein Glücksfall, dass drei Bauern ihren Grund in Kaisers zusammenlegten. 7500 zusammenhängende Quadratmeter wurden geschaffen, auf denen die Neue Heimat Tirol (NHT) bis 2021 16 Millionen Euro investiert. „Das ist aktive Bodenpolitik“, so Schöpf. Denn „über so etwas wie vorgezogene Erschließungsbeiträge mobilisiert man weniger das Bauland als vielmehr den Widerstand der Grundbesitzer“.

„Das Projekt in Sölden ist eine unserer größeren Baustellen derzeit im Bezirk Imst“, erklärte NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner bei der Übergabe. „Wir realisieren in drei Bauabschnitten 82 neue Wohnungen. Heute können wir die ersten elf Mietwohnungen mit Kaufoption sowie elf Eigentumswohnungen übergeben“, so Gschwentner. Bürgermeister Ernst Schöpf ergänzt: „Die neue Wohnanlage ist eine enorme Aufwertung für den Ortsteil Kaisers. Wir schaffen leistbaren Wohnraum für junge Familien.“

Das Ganze ist Resultat eines Architekten-Wettbewerbes, erklärt der Bürgermeister. Es sollten eben nicht nur große Wohnanlagen entstehen, sondern auch kleinere Einfamilienhäuser: „Sechs davon stehen schon, zwei sind gerade in Bau.“ Im Inneren der Anlagen entsteht ein Platz, die Autos verschwinden in einer Tiefgarage, dazu gibt es eine Fernheizzentrale. Die Pläne für das Passivhaus-Projekt stammen vom Telfer Büro Architekturhalle Wulz-König.