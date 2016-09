Innsbruck – Die Monate Juli und August waren bei den Innsbrucker Nordkettenbahnen besonders stark. Insgesamt beförderte die Bahn in der Hauptsaison des heurigen Sommers 144.000 Besucher von der Stadt in die Berge. 4300 Gäste wurden heuer am besten Tag gezählt. „Einen besonderes hohen Anstieg verzeichneten wir 2016 bei den indischen Besuchern“, erklärt Thomas Schroll, Geschäftsführer der Innsbrucker Nordkettenbahnen, in einer Aussendung. „Die Kombination aus Großstadt und dem direkten Anschluss an ein Naherholungsgebiet und unberührte Natur macht das Gebiet einzigartig in Europa.“

Im Sommer locken der Alpenzoo, Wanderwege, der Innsbrucker Klettersteig, der Singletrail und Startmöglichkeiten für Para­gleiter und Drachenflieger ein auch beim Alter breit gestreutes Publikum an. Wie die Nordkettenbahnen informieren, liegen die Berge über Innsbruck im Tirol-Ranking der Plattform tripadvisor auf Platz eins, österreichweit unter den Top 10. Die von Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Bahn ist seit 2007 in Betrieb. (TT)