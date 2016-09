Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Lieber sich ein paar Stunden ins Auto setzen, als mit dem Flieger abzuheben und in einer der Regionen zu landen, die mit Meldungen von Putschversuchen oder Anschlägen für Verunsicherung gesorgt haben. Das dürfte heuer das Motto vieler Österreicherinnen und Österreicher gewesen sein. Aber auch deutsche Urlauber haben die Erholung vor der Haustüre für sich entdeckt und auf Reisen nach Tunesien, Ägypten oder die Türkei verzichtet. Dabei sind mit „vor der Haustüre“ Urlaubsdestinationen in einem Umkreis von bis zu 700 Kilometern gemeint.

Und die haben heuer einen wahren Boom erlebt, wie Andreas Kröll, Fachgruppenobmann der Tiroler Reisebüros in der Wirtschaftskammer, bestätigt. „Reisen ist ein rein emotionales Thema. Die Türkei – bisher eine ausgewiesene Familiendestination – hat das massiv zu spüren bekommen und wegen der Sicherheitsbedenken extreme Rückgänge hinnehmen müssen“, erklärt Kröll. Des einen Leid, des anderen Freud: Besonders gut gebucht waren heuer Spanien, Italien, Kroatien und abgesehen von einigen Inseln auch noch Griechenland, wie Kröll erklärt.

Äußerst attraktiv für erholungssuchende Tirolerinnen und Tiroler ist heuer nicht nur der Urlaub im eigenen Land gewesen, sondern – naheliegend – das benachbarte Italien. „Der Gardasee war natürlich sehr stark nachgefragt“, weiß der Fachgruppenobmann. Aber auch die Urlaubsorte an der Adria erlebten ein neues Hoch und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Urlaubern aus Tirol. Der Trend werde sich im kommenden Jahr noch verstärken. Die Kehrseite der Medaille aus Sicht der Kunden: Die steigende Nachfrage werde Auswirkungen auf die Preise haben, glaubt Kröll. Man werde sich darauf einstellen müssen, dass diese 2017 ebenfalls weiter steigen.

Doch nicht nur die Länder der westlichen Mittelmeer-Region, sondern auch die Betriebe der heimischen Tourismuswirtschaft haben von den neuen Reiseströmen profitiert und verbuchen ein gutes Sommergeschäft: Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat der Sommertourismus in Österreich von Mai bis Juli 3,7 Prozent bei den Nächtigungen zugelegt, im Bundesland Tirol herrscht angesichts eines Zuwachses von 4,2 Prozent ebenfalls gute Stimmung.

Ein neues Urlaubsverhalten, das sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat, hat außerdem dazu geführt, dass heute eine größere Anzahl von Destinationen vom Erholungssuchenden profitiert. Die Zeiten eines ausgedehnten großen mehrwöchigen Urlaubes seien nämlich vorbei. „Heute fährt man vielleicht einmal für zehn Tage in den Haupturlaub und dann oft noch ein- oder zweimal für ein paar Tage weg“, erklärt Andreas Kröll. Von den Nordtirolern profitiert bei diesen Kurztrips nicht nur der hiesige Tourismus, sondern vor allem im Frühling und im Herbst das benachbarte Südtirol.

Dort freut man sich über Besuche aus dem Norden wie aus dem Süden gleichermaßen. Im heurigen Sommer habe man verstärkt Gäste aus Italien registriert, die auch über einen längeren Zeitraum bleiben. Und zwar – eigentlich untypisch – über Ferragosto, also den 15. August hinaus, wie Uta Radakovich vom Südtirol Marketing erklärt. Zwar lägen die aktuellen Sommerzahlen noch nicht vor, im Vergleich zu früheren Jahren sei eine gestiegene Zahl an Urlaubsgästen jedoch augenscheinlich.

Von den Krisen in den traditionellen Tourismusländern des östlichen und südlichen Mittelmeers haben aber nicht nur die nahen Urlaubsdestinationen profitiert, wie Andreas Kröll erklärt. So waren Fernreisen – etwa in die USA, die Karibik oder Südostasien – heuer stark gebucht wie schon lange nicht mehr.